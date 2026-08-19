Motonautica 2026, chiusura in grande stile con i campionati europei F125 e F250

Stagione 2026 di motonautica agli sgoccioli con due perle (i campionati europei di F125 e F250) a Rogozno in Polonia e con l’ultima tappa del Mondiale F500 in Bulgaria. Tutti in acqua sabato 22 e domenica 23.

F125 – Papà Giuseppe, gioco forza, rinuncia alla trasferta bulgara per vivere quello che potrebbe essere il primo titolo importante del figlio Gabriele. È lui il candidato n.1 al successo continentale: Gabriele Rossi arriva da 8 manche vinte su 12 e con la “rabbia giusta” per mettere le mani sul titolo. Non senza soffrire perché Luca Finotti farà di tutto per centrare pure lui il grande obiettivo. Lotta apertissima a cui non parteciperà il campione mondiale in carica Andrea Ongari costretto al forfait per problemi di lavoro. Altre insidie in corsa potrebbero arrivare dallo svedese Wahlsten, dal polacco Sinoracky e, perché no, dal veneziano Nicolò Darai. In corsa anche i piacentini Simona Fittavolini e Davide Scarpa nel tentativo di piazzarsi il più in alto possibile confermando di essere in ascesa al termine di una stagione positiva.

F250 – Duello tutto in famiglia. I fratelli Alex e Max Cremona hanno monopolizzato l’intera stagione e adesso se la giocano più o meno alla pari. Forse, anzi probabilmente, Max ha ancora qualcosa in più: 5 Mondiali consecutivi non piovono dal cielo… però Alex si impegnerà a fondo per ribaltare il pronostico. Freccia in su per l’abruzzese Pasquale Contento che potrebbe regolare la deludente flotta europea composta dagli estoni Peeba e Lember, dai britannici Turner e Mantripp. Difficile se non impossibile il rientro alle corse del bulgaro Todorov.

F500 – Come detto, Giuseppe Rossi non sarà della partita in un match all’ultimo respiro tra il polacco Marcin Zielinski (favorito) e l’estone Erko Aabrams. Attila Havas terzo incomodo in una sfida tutta da godere.

Roberto Lambri

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