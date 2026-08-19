La rosa del Piacenza è finalmente completa: ufficiale l’acquisto di Paolo Rrpaj

Nuovo innesto per il Piacenza Calcio. Il club biancorosso ha ufficializzato l’arrivo di Paolo Rrpaj, centrocampista classe 1997, che ha sottoscritto un contratto valido fino al 30 giugno 2028.
Rrpaj entra così a far parte della rosa a disposizione di mister Franzini. Un’operazione che conferma la volontà della società di puntare su un elemento di esperienza nel reparto di centrocampo, garantendogli un accordo pluriennale.
Il giocatore è ora pronto a iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Piacenza, con l’obiettivo di ritagliarsi un ruolo da protagonista nel progetto biancorosso.
Il comunicato del club
Il Piacenza Calcio è lieto di comunicare di avere acquisito le prestazioni sportive del calciatore classe ’97 Paolo Rrpaj. Il centrocampista ha sottoscritto un contratto che lo legherà ai colori biancorossi fino al 30 giugno 2028.