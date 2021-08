Aperture ampliate per i Musei di Palazzo Farnese, Papamarenghi: “Sistema ricettivo sempre più attento alle esigenze del turista”

“Piacenza vuole essere sempre più accogliente per i visitatori, che in numero crescente ci stanno raggiungendo anche in questa particolare estate”: spiega così l’Assessore alla Cultura e Turismo Jonathan Papamarenghi l’ampliamento degli orari per l’apertura al pubblico dei Musei Civici di Palazzo Farnese, che ogni venerdì, sabato e domenica accoglieranno i visitatori con orario continuato dalle 10 alle 18. Un adeguamento ratificato dalla determina della dirigente del Servizio Cultura e Turismo, Antonella Gigli, con l’obiettivo di migliorare la fruizione e l’accessibilità degli spazi museali nella mole vignolesca “allineandoli sempre più ai principali Musei nazionali”, aggiunge l’Assessore.

“Si conferma – continua Papamarenghi – l’attenzione prioritaria dell’Amministrazione alla crescita delle opportunità culturali e di un sistema ricettivo che sia sempre più attento e sensibile alle esigenze del turista. Ne abbiamo avuto prova, in questi mesi, con il successo dell’offerta culturale di #EstateFarnese, con l’avvio di un ricco e regolare programma di visite guidate alla scoperta della città, nonché con il potenziamento dello sportello Iat-R che finalmente, oltre a garantire un servizio ad orario continuato, è stato collocato in uno spazio di grande pregio e attrattività qual è l’ingresso di Palazzo Gotico”. Interventi di promozione e valorizzazione del patrimonio storico e artistico cui fanno riscontro, rimarca l’assessore, “anche i dati estremamente positivi sull’afflusso di visitatori ai Musei, addirittura superiori agli omologhi periodi pre Covid. Un risultato che è motivo di grande soddisfazione per il sottoscritto e per tutto il personale e i collaboratori grazie al cui impegno, per la prima volta, quest’anno abbiamo potuto mantenere aperte tutte le sezioni museali di Palazzo Farnese anche in orario pomeridiano”.

Di qui l’esigenza, spiega Papamarenghi, di “ampliare l’apertura nei fine settimana, introducendo già dal primo weekend di settembre l’orario continuato dei Musei. In tal modo, non solo si garantirà un afflusso sempre contingentato e rispettoso delle misure di distanziamento che si rendono ancora necessarie per contrastare gli effetti del virus, ma si darà ulteriore impulso all’attività seguendo quanto già avviene nelle più grandi strutture e istituzioni museali del Paese. Una scelta precisa, coerente con la volontà della Giunta Barbieri di investire sulla cultura come elemento cardine per lo sviluppo del territorio, prospettando già una serie di aperture straordinarie e nuove iniziative che potremo presentare nelle prossime settimane”