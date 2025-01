A Palazzo Farnese la presentazione di “Nella provincia selvaggia”, di Iara Meloni

Venerdì 17 gennaio, con inizio alle 18.30, la Cappella Ducale di Palazzo Farnese ospiterà l’incontro “Cosa resta del triangolo rosso?”, organizzato dal Museo della Resistenza Piacentina in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

A partire dalla presentazione della ricerca di recente pubblicazione della storica Iara Meloni – “Nella provincia selvaggia. Giustizia, vendetta e memoria nel triangolo rosso”, edito da Viella – si aprirà il dibattito che vedrà intervenire gli storici Massimo Storchi dell’Istituto della Resistenza e dell’Età contemporanea di Reggio Emilia e Francesco Filippi della Fondazione Museo Storico del Trentino accanto all’autrice piacentina, insignita, per questa ricerca, del prestigioso premio intitolato a Claudio Pavone, conferitole dall’Istituto nazionale “Ferruccio Parri”.

Il lavoro di Iara Meloni, rilegge, immergendosi nelle storie delle donne e degli uomini che alla fine del secondo conflitto mondiale hanno affrontato la stagione della vendetta e della ricostruzione, il tema del “triangolo rosso”, ancora oggi oggetto di polemiche e memorie divise.

Come spiega Meloni: “Il mio interesse per il tema del ‘triangolo rosso’ è nato dalle mie ricerche sulla storia partigiana, dalle tante interviste fatte in questi anni con i nostri resistenti. Dopo avere studiato i venti mesi di lotta antifascista ero interessata a conoscere anche il dopoguerra, i mesi della ricostruzione. Sono contenta di avere vinto il Premio Pavone, dedicato a uno degli storici che forse più di tutti ha innovato gli studi sulla Resistenza, sottraendoli ad ogni retorica. Il lavoro di ricerca è dedicato idealmente alle partigiane vittime di violenza”.

“Fra i tanti verbali dei processi del dopoguerra che ho letto mi hanno colpito particolarmente quelli delle donne che hanno denunciato gli abusi subìti. Penso che nel ’45 per denunciare questo tipo di abusi davanti a un pubblico di uomini ci volesse un coraggio notevole. Quindi, ho cercato le loro famiglie. Con figlie e nipoti abbiamo deciso di rendere noti i loro nomi, poiché il fatto di aver testimoniato deve essere visto non come una vergogna ma, anzi, come un grandissimo atto di coraggio che può servire anche alle donne di oggi. È bello presentare finalmente la ricerca nella mia città, con gli amici del Museo della Resistenza, all’interno del quale sono cresciuta e mi sono formata fin da giovanissima. Sono stati sempre i miei primi sostenitori e senza di loro non avrei potuto farcela”.

Iara Meloni collabora da anni con Istituti e luoghi di memoria della Resistenza, occupandosi in particolare delle dimensioni di genere e transanzionali legate alla lotta per la Liberazione. Tra le sue ultime pubblicazioni: “Memorie resistenti. Le donne raccontano la Resistenza nel Piacentino” e “L’altra giustizia. La Corte di assise straordinaria di Piacenza (1945-1947).