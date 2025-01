Nuova offerta formativa a Fiorenzuola al Mattei: “Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale”. Indirizzo con rande ricerca di personale – AUDIO

Offerta scolastica in crescita nel territorio della Val D’Arda grazie al nuovo indirizzo di Studi dell’Istituto Mattei di Fiorenzuola. Il corso quinquennale è: ”Servizi per la Sanità e l’assistenza sociale”. Il nuovo indirizzo scolastico ha l’obiettivo di rispondere all’incremento della domanda dei servizi alla persona di tipo socio – educativo, socio – assistenziale e socio – sanitario. La presentazione del nuovo corso è prevista per Sabato 11 Gennaio alle ore 17.30 presso l’aula magna dell’Istituto in via Boiardi 5 con una tavola rotonda aperta ai futuri studenti.

Offerta scolastica, una attivazione importante

“Sì, si tratta di una attivazione sicuramente importante – spiega la Consigliera Provinciale con delega a programmazione scolastica e diritto allo studio Nadia Pompini intervenuta alla presentazione – un percorso ben pensato e anche l’iter è stato confermato da tutti come un bisogno necessario anche sui territori. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha dato il via libera definitivo all’approvazione di questo indirizzo professionale quinquennale denominato Servizi per la Sanità e l’assistenza sociale attivato presso l’Istituto Mattei di Fiorenzuola già da quest’anno scolastico 2025-2026”.

Intervista alla Consigliera Provinciale Nadia Pompini

Offerta scolastica, obiettivo del corso

“Questo nuovo indirizzo ha l’obiettivo di rispondere all’incremento di domande per i servizi alle persone di tipo socio educativo, socio assistenziale e socio sanitario”.

Offerta scolastica, l’iter percorso

“L’Istituto Mattei ha inoltrato la richiesta alla provincia di Piacenza e l’iter si è concluso a dicembre del 2024 con il decreto dell’ufficio scolastico regionale che ha recepito questo indirizzo all’interno dell’offerta formativa”.

Un’opportunità lavorativa

“Si tratta di una importante opportunità lavorativa, sicuramente c’è un incremento proprio negli ultimi anni di queste richieste, soprattutto dal punto di vista educativo ma anche sanitario e assistenziale. Sicuramente un ragazzo che si iscriverà a questo corso di studi professionale, oltre ad avere opportunità anche nel post-diploma, ha anche la possibilità subito di trovare lavoro.

L’offerta didattica del territorio cresce

“Un ampliamento dell’offerta molto importante soprattutto in un territorio rilevante come la Val d’Arda che ha vicino anche come zona di confine la provincia di Parma e quindi Fidenza quindi potrebbe attingere anche da quell’utenza”.

Informazioni

La presentazione del corso: “Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale” sarà presentato presso l’aula Magna dell’Istituto Mattei in via Boiardi 5 a Fiorenzuola d’ Arda sabato 11 gennaio alle ore 17.30. Informazioni sul sito