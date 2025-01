Un grande gesto di solidarietà, cinque computer portatili alla scuola dell’infanzia Nostra Signora di Lourdes

Un bellissimo esempio di generosità e impegno verso le future generazioni è stato compiuto dalla famiglia Fornaroli, che ha deciso di donare cinque computer portatili fare alla scuola dell’infanzia Nostra Signora di Lourdes; questi dispositivi serviranno a supportare il progetto pedagogico che coinvolgerà i bambini in un’iniziativa che li vedrà protagonisti.

La scuola dell’infanzia Nostra Signora di Lourdes, da sempre attenta alle nuove metodologie didattiche, ha recentemente lanciato un programma che mira a favorire rapporti interpersonali tra i bambini e permettere loro scambi di esperienze con i coetanei di altre sezioni,al fine di valorizzare l’integrazione e l’uso della tecnologia.

Progetto che ha stimolato anche Renato Bellobuono, genitore di Aria, bambina che frequenta l’istituto, che si è subito adoperato per poter realizzare questo bellissimo progetto, parlandone con molto entusiasmo all’amico Paolo Marchi, che senza esitare ha subito sposato l’iniziativa.

Sebbene la scuola disponga di alcune risorse digitali, la donazione dei cinque computer da parte della Famiglia Fornaroli rappresenta un grande passo avanti, permettendo ai piccoli studenti di esplorare nuove modalità di apprendimento interattivo, creativo e stimolante.

“Credo che la tecnologia possa essere un potente strumento per stimolare la curiosità e la creatività dei bambini, anche nella fascia di età prescolare”, ha dichiarato Paolo Marchi che insieme alla sua famiglia è a capo dell’azienda, “Il mio obiettivo è dare una mano alla comunità locale e contribuire al futuro dei nostri giovani, offrendo loro strumenti adeguati per crescere in un mondo sempre più digitale e al passo con i tempi.”

Questo dono di digitale fa assumere alla didattica un valore aggiunto che si pone, in forma integrata e non sostitutiva, per arricchire le esperienze d’apprendimento, e si concretizzerà con la realizzazione di 5 laboratori specifici. Utilizzando i nuovi portatili, i piccoli esploreranno applicazioni didattiche, giochi educativi e attività che stimolano la logica e le capacità sensoriali. L’approccio sarà naturalmente calibrato sulle esigenze dei bambini in età prescolare, ma sarà anche un primo passo verso la costruzione di competenze che accompagneranno gli alunni nel loro percorso educativo.

“Siamo molto grati per questo gesto che non solo arricchisce la nostra offerta educativa, ma che sottolinea anche l’importanza della collaborazione tra il mondo dell’educazione e quello dell’impresa”, ha dichiarato Francesca Astorri coordinatrice didattica dell’istituto Nostra Signora di Lourdes.

La donazione dei computer è solo uno degli ultimi esempi di come la Fornaroli Polymers Spa azienda leader nel settore dei polimeri, pone particolare attenzione ad attività che hanno per scopo primario la formazione e l’istruzione.

“Mi piace pensare che questa donazione non sia solo un aiuto materiale, ma anche un investimento a lungo termine, ha aggiunto l’imprenditore. “Ogni piccolo gesto può fare la differenza per formare nuove generazioni sempre più preparate,”queste le parole di Paolo Marchi.

Concludendo, il dono, non solo risponde a un’esigenza pratica della scuola, ma rappresenta anche un segno di speranza e impegno per una società più equa e inclusiva, dove ogni bambino ha la possibilità di crescere, imparare e sognare.