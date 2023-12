Orzorock X-Mas Night 2023, il 21 dicembre a tutto rock

Torna una delle serate di più lunga tradizione nell’ambito della musica piacentina e non solo, la Orzorock X-Mas Night. Un appuntamento ormai fisso per i tanti amanti del rock che negli anni hanno imparato a conoscere l’etichetta piacentina Orzorock Music e i suoi artisti, sia piacentini, sia provenienti da diverse zone d’Italia.

L’appuntamento per questo 2023 è fissato per giovedì 21 dicembre e la location è quella del Kiosko in via dei Pisoni 1 a Piacenza. Una serata interamente dedicata alla musica rock che da sempre è al centro dell’attenzione dell’etichetta e del “patron” Gabriele Finotti.

Un evento che però quest’anno non mette solo insieme alcuni degli artisti di punta di Orzorock Music, ma celebra anche un anniversario molto importante, quella dei dieci anni di attività dell’etichetta. Dieci anni di rock, con decine di album tra LP ed EP, e centinaia di singoli e una infinita serie di live in tutto lo stivale.

Sarà la stessa line up dell’evento a raccontarci qualcosa di questi dieci anni di musica perché sul palco si alterneranno passato, presente e futuro di Orzorock Music. Al Kiosko, giovedì sera a partire dalle 21.30, troveremo: Dust Away, Desert Twelve, Brut Oss, Zebra Fink, Little Less Pain. Di conseguenza alcune delle facce che da anni troviamo nelle produzioni dell’etichetta, altre che da poco si sono fatte notare, più un ospite amico dell’etichetta, i Little Less Pain provenienti da Brescia e Cremona.

Una serata tra passato, presente e futuro di Orzorock Music.