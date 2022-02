Visita guidata e attività per i bambini il 23 febbraio con Paola Nicolin direttrice del Programma Arte XNL

Una visita guidata con Paola Nicolin, direttrice del Programma Arte di XNL, è l’appuntamento speciale dell’ultima settimana del progetto Anteprima, con il quale le gallerie dedicate all’arte del centro XNL sono aperte al pubblico, gratuitamente, fino a fine mese.

L’iniziativa, dedicata agli adulti e anche alle famiglie con bambini, è in programma per mercoledì 23 febbraio alle ore 17.45. In apertura è previsto un momento di accoglienza per i più piccoli, a cui sarà proposta una sessione guidata di disegno ispirata alle opere esposte, a cura di un operatore dedicato. Alle ore 18.15, parte la visita guidata per gli adulti, durante la quale Paola Nicolin accompagnerà i visitatori in un percorso di lettura e commento all’installazione video The Pure necessity, 2016, dell’artista belga David Claerbout, allestita al piano terra, e al progetto come un limone lunare / che non riposa mai di Francesco Simeti, che comprende le due grandi opere Rubble, 2007 e Curtain, 2017 esposte nella galleria al primo piano.

L’ingresso alla visita guidata e la partecipazione alla sessione di disegno per i bambini è libero e gratuito fino a esaurimento posti, si consiglia pertanto di prenotare scrivendo a info@xnlpiacenza.it.

L’iniziativa di mercoledì rientra nel progetto Anteprima di XNL, grazie al quale le gallerie dell’arte contemporanea di via Santa Franca 36, a Piacenza, sono aperte al pubblico per offrire ai cittadini la possibilità di riappropriarsi di spazi a lungo chiusi a causa della pandemia.

Fino al 28 febbraio XNL è aperto tutti i giorni con orario continuato, dalle ore 11 alle 19 e il sabato sera è prevista l’apertura straordinaria fino alle ore 22. Lunedì chiuso. Ingresso gratuito.

Tutti i partecipanti dai 12 anni in su dovranno presentare la Certificazione verde Covid-19 “Super Green Pass” e indossare la mascherina. Per informazioni:www.xnlpiacenza.it .