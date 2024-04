Parcheggio di piazza Cittadella: “Canone 2023 ancora non regolarizzato e mancano le garanzie delle banche”

Sembra proprio non esserci pace per il progetto del parcheggio interrato di piazza Cittadella. Il tema è tornato in auge questo pomeriggio durante il consiglio comunale. In sostanza due sono i punti critici. In primis la società che gestisce i parcheggi all’interno delle strisce blu, GPS, non ha ancora regolarizzato il pagamento del canone 2023. Secondariamente, è emerso, mancano ancora le garanzie da parte degli istituti di credito coinvolti nell’operazione.

A dare il via alla discussione è stato un intervento di Luigi Rabuffi, consigliere comunale di Alternativa per Piacenza.

“Il concessionario era tenuto a pagare il canone 2023 entro il mese di gennaio 2024, cosa che non è stata ancora fatta. Tant’è che stamattina ho ricevuto un riscontro di accesso agli atti che vi ho presentato, con il quale il dirigente Careni conferma testualmente che al momento non risulta che il concessionario abbia provveduto a regolarizzare il versamento relativo al canone 2023“.

“Segnala sempre il dirigente nella risposta al mio accesso agli atti, che l’amministrazione comunale ha comunque agli atti la polizza fideiussoria a garanzia del pagamento del canone minimo garantito per un importo di 1 milione e 200 mila euro annui e che l’amministrazione al momento, così conclude il dirigente, sta valutando gli effetti correlati al ritardato pagamento del canone dovuto. Ritardato pagamento del canone dovuto“.

“Dal tenore di questa nota, lo capite benissimo tutti voi, è chiaro che c’è un ritardo acclarato da parte del concessionario nel versamento che non ha effettuato e che avrebbe dovuto effettuare invece entro il mese di gennaio 2024. E allora, lo ripeto ancora, incassiamo sta benedetta fideiussione e dimostriamo, perché no, magari anche alla Corte dei Conti, che siamo trasparenti nell’esercitare la rappresentanza dei cittadini, quelli che pagano le tasse puntualmente, quelli che nel 2023, lo ricordo, oltre a pagare le tasse puntualmente, hanno già pagato il parcheggio della propria auto negli stagli blu proprio a quel gestore al quale noi stiamo chiedendo di pagarci il dovuto”.

La replica del Pd

Andrea Fossati del Pd ha tenuto a ribadire la buona condotta dell’amministrazione Tarasconi.

“La giunta Tarasconi fin dall’insediamento nel 2022 ha posto in essere, lo dice lo stesso Anac in una delibera che è stata pubblicata sabato mattina, una condotta, leggo testualmente, finalizzata a ricercare il miglior punto di equilibrio possibile tra le esigenze dell’operazione e gli interessi pubblici sottesi alla realizzazione del parcheggio. Emerge la bontà delle intenzioni dell’amministrazione Tarasconi e l’obiettivo di arrivare finalmente a una soluzione per la pratica, una pratica che naturalmente abbiamo cercato di accelerare, lo abbiamo detto fin dalla campagna elettorale e lo ripetiamo ogni volta che se ne parla. La vicenda ha meritato e merita un percorso chiaro e delineato dopo anni in cui si è usato il metodo dello stallo, si è fatto un passo avanti e due indietro. Insomma, abbiamo messo finalmente la pratica in sicurezza, prima potevamo subire un contenzioso, adesso invece stiamo seguendo ogni prescrizione per uscire dall’impasse”.

Trespidi: “Le banche sono scappate”

Sul caso è intervenuto anche Massimo Trespidi della lista “Barbieri – Trespidi con Liberi” che si è concentrato sulla partecipazione all’operazione da parte delle banche. E lo ha fatto partendo da alcune recenti dichiarazioni di Filippo Lodetti, presidente di GPS.

“Dice Lodetti: per ora solo banca del Fucino, altre si uniranno, traguardo vicino. Però quelle che hanno tentato di unirsi sono scappate. Vogliamo ricordare Iccrea, vogliamo ricordare Banca di Piacenza, sono scappate. GPS non ha ancora pagato, scadenza 31 di dicembre, non ha ancora pagato i canoni relativi al 2023. Sarebbe interessante sapere cosa pensa Anac: la sua esortazione è quella di chiudere velocemente e di non perdere più tempo. Mi sembra che in questo momento GPS ci faccia perdere tempo”.