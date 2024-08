Parcheggio interrato in piazza Cittadella, si comincia: dal 23 agosto i primi cambiamenti in vista del cantiere

Nella giornata di ieri, martedì 20 agosto 2024, la società Piacenza Parcheggi ha anticipato agli Uffici tecnici del Comune l’iniziativa di volantinaggio che ha intrapreso poi nel pomeriggio della stessa giornata. A questa attività è seguita, nelle ore serali, la richiesta di un’Ordinanza relativa alla viabilità necessaria alla cantierizzazione dell’area di Piazza Cittadella; Ordinanza che l’Ufficio competente ha emesso nella mattinata di oggi, mercoledì 21 agosto.

“La riqualificazione di Piazza Cittadella – sottolinea l’assessore Matteo Bongiorni – non è un’opera condotta direttamente dal Comune di Piacenza, bensì verrà realizzata ed è nella responsabilità del concessionario e dei costruttori che interverranno. All’Ente pubblico il compito di monitorare i lavori in conformità di quanto previsto nel 2012 dal contratto originario che lega la riqualificazione stessa alla gestione degli stalli blu per la sosta a pagamento dei veicoli nel territorio cittadino”.

Primi cambiamenti dal 23 agosto

L’Ordinanza emessa in mattinata – prosegue l’assessore ai Lavori pubblici e alla Viabilità – si rifà al piano generale di cantierizzazione previsto dal progetto esecutivo che prevede l’occupazione dell’area circostante all’ex autostazione dei bus e uno spazio di pertinenza tra Piazza Cittadella e Piazza Casali. Come da richiesta di Piacenza Parcheggi, l’efficacia dell’atto è stata fissata per venerdì 23 agosto. Come da norma, si specifica sia che l’efficacia di un’Ordinanza prevede comunque l’esposizione obbligatoria e vincolante dei cartelli relativi alla segnalazione delle modifiche viabilistiche, sia che la validità della stessa Ordinanza è relativa alle sole aree dove i cartelli sono presenti. E questo a prescindere anche dalla planimetria generale di pertinenza”.

Incontro tecnico

La prossima settimana è previsto un incontro tecnico tra Comune e rappresentanti della società concessionaria Piacenza Parcheggi affinché questi ultimi illustrino, come richiesto dal Comune stesso, gli aspetti operativi, forniscano il cronoprogramma e ulteriori dettagli in modo tale che tutti i soggetti coinvolti, ognuno per ciò che è di propria competenza, possano proseguire nel lavoro già pianificato e mettere in campo le azioni necessarie. In particolare, per quanto concerne l’attività degli gli Uffici tecnici comunali, l’incontro è volto a far sì che possano procedere all’individuazione e alla predisposizione di spazi sosta temporanei e alternativi per il comparto nord della città nonché alle azioni relative allo spostamento degli autobus scolastici nella zona di Barriera Milano.

Bus scolastici in via Maculani

In relazione a quest’ultimo aspetto – e vista l’urgenza dettata dall’imminente inizio dell’anno scolastico – nella giornata di lunedì 26 agosto verrà dato avvio in via Maculani – come già pianificato – ai lavori per la predisposizione dell’area dedicata agli autobus del trasporto scolastico, in particolare degli istituti Gioia e Romagnosi.

“Siamo assolutamente consapevoli dei disagi che lavori di questa portata arrecheranno alla cittadinanza – ci tiene a precisare l’assessore Bongiorni – Una situazione che impatterà soprattutto nella fase iniziale di questo percorso destinato a migliorare l’area nord della città riqualificando una piazza che ad oggi è in condizioni indecorose”. E conclude: “Nei prossimi giorni daremo informazione delle ipotesi di predisposizione delle aree alternative per la sosta”.