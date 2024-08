Parcheggio in piazza Cittadella, Italia Nostra: “Il progetto procede nonostante inadempienze e dubbi”

“Visto che il parcheggio interrato di piazza Cittadella pare procedere, nonostante inadempienze e dubbi sempre maggiori e diffusi, riteniamo opportuno, per la migliore consapevolezza da parte dei cittadini, inviare nuovamente il documento che Italia Nostra ha presentato con una conferenza stampa il 3 agosto dell’anno scorso, subito dopo la frettolosa approvazione da parte del Consiglio comunale della rimodulazione del contratto a prevalente favore del concessionario”. Così Italia Nostra in una nota.

La nota di Italia Nostra

In questo anno (e oltre) non è stato replicato a nessuno dei punti che abbiamo rilevato, ma anzi sono state ripetute ancora le stesse affermazioni imprecise, quando non scorrette o false. Ultima, la sig.ra Sindaca oggi che ha detto che fa partire il parcheggio anche per evitare ai piacentini il pagamento di penali. Uno dei punti del documento riguarda proprio la fantomatica penale, che come prima cosa si sarebbe dovuto definire e comunicare con precisione nell’importo e nei presupposti, cosa incredibilmente mai successa.

Nonostante l’anno trascorso il documento è dunque ancora assolutamente attuale, e riteniamo meriti una risposta da parte di chi ha fatto e continua a fare tali affermazioni. Essendo di dodici mesi fa, necessariamente non contiene le affermazioni recenti sulle varie scadenze, proclamate ma mai fatte rispettare dal concessionario (ultima ignorata dal concessionario senza alcuna conseguenza, quella sulla pubblicizzazione dei lavori), affermazioni che meriterebbero un repertorio analogo.