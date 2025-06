Tuffi nell’acqua fredda quando fa molto caldo, il pediatra piacentino Gregori: “Non sottovalutare la pericolosità dello shock termico” – AUDIO

Il rischio tra dei tuffi nell’acqua fredda, amati soprattutto dai bimbi, il pediatra piacentino Gregori: “Non sottovalutare la pericolosità dello shock termico”. Il medico è intervenuto a Radio Sound su un tema molto attuale purtroppo ogni estate, soprattutto quando fa più caldo. Nello scorso fine settimana, un piccolo di 6 anni morto dopo un tuffo in una piscina di un campeggio nel ferrarese. Tra le ipotesi della tragedia, anche quella del malore a causa di uno shock termico.

Questi shock termici – spiega il pediatra piacentino Giuseppe Gregori – possono provocare quella che volgarmente viene chiamata una congestione, che poi porta a dei bruschi cambiamenti di pressione, quindi degli shock cosiddetti povolemici, pressori che possono essere anche molto pericolosi. Quindi è sempre bene avere cautela quando ci sono degli sbalzi di temperatura e quindi entrare in un corpo freddo, come può essere l’acqua quando si è molto surriscaldati, può essere pericoloso per un bambino, ma anche per un adulto, per tutti.

E’ anche un fatto legato all’alimentazione?

L’alimentazione comporta un impegno per il nostro organismo dal punto di vista circolatorio. Quindi entrare in acqua, oltretutto se c’è già questo divario di temperatura col corpo che sta già lavorando, è comunque un problema, dal punto di vista circolatorio è ancora peggiore. Di per sé il mangiare non rappresenta un rischio, nel senso che se io mangio, entro con un corpo abbastanza caldo in un liquido altrettanto caldo, non mi comporta dei problemi. I rischi sussistono se ci sono delle differenze di temperatura tra il mio corpo e il liquido in cui mi immergo, ecco quello sì.

Che consiglio possiamo dare?

E’ quello di entrare gradualmente in acqua in modo che il corpo si abitui a questa nuova temperatura. Oppure bagnarsi prima di immergersi, noi adulti lo sappiamo, ma dobbiamo farlo anche con i bimbi che non vedono l’ora di buttarsi in acqua.