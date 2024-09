LIVE Piacenza – Corticella 2-0 Recino raddoppia!

Dopo l’amara sconfitta nella prima gara di campionato contro la Vis Modena, il Piacenza è in cerca di riscatto nel primo match casalingo della stagione, in cui affronterà il Corticella.

La prova di Modena non è stata del tutto convincente, in particolare, mister Rossini, dovrà lavorare molto sulla fase difensiva e sull’impostazione; una cosa, però, è certa: una squadra che punta alla promozione non deve abbattersi per una sconfitta a inizio campionato. I biancorossi, quindi, vogliono trovare i tre punti davanti ai propri tifosi per rimediare al passo falso di Domenica scorsa. Piacenza costretto a fare a meno di Napoletano, fuori per un dolore al ginocchio; fuori a sorpresa anche Iocolano.

La partita

Primo tempo

Squadre in campo: fischio d’inizio al Garilli! Piacenza in classica maglia biancorossa; ospiti in divisa blu e bianca. Ascolta ora la partita su Radio Sound.

6′- Piacenza in avanti con Santarpia che tenta il traversone dall’out di sinistra; il pallone sbatte sulla schiena di un avversario: palla in calcio d’angolo.

8′- Grande parata di Malagoli su un colpo di testa di capitan Silva. Primi segnali positivi per i biancorossi.

11′- Mauri porta avanti il Piacenza! Grande azione dei biancorossi che si è conclusa con un grande assist di Sartore che ha servito il numero 20 a cui è bastato solo appoggiarla in porta per trovare la rete del vantaggio piacentino.

17′- Piacenza che, nonostante lo svantaggio, continua a costruire con intensità, cercando la rete del doppio vantaggio. Poco fa un uno-due interessante tra Grieco e Recino che, però, non sono riusciti a passare la difesa avversaria.

19′- Recino trova la rete del 2-0! Colpo di testa di Mauri, super parata di Malagoli che, però, non riesce a trattenere il pallone. Recino si fa trovare nel posto giusto al momento giusto e infila la sua prima rete stagionale.

28′- Piacenza che ora gestisce. Pochissimi squilli da parte degli ospiti in questo primo terzo di gara.

35′- Calcio di punizione da posizione invitante per il Corticella: nulla di fatto, palla sulla barriera e contropiede Piacenza.

43′- Super intervento di Silva che nega a Manara l’occasione per accorciare le distanze.

Le formazioni ufficiali

Piacenza (4-2-3-1): Franzini; Argint, Somma, Silva, Iob, Grieco, Corradi, Santarpia, Sartore, Mauri, Recino. All Rossini.

Corticella (4-4-2): Malagoli; Goffredi, Brighi, Bovo, Barellini, Zucchini, Casadei, Landi, Rizzi, Ofoasi, Manara. All. Nesi.

Il prepartita

A cura di Riccardo Celli