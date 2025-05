Zenith Prato – Piacenza 2-2, si chiude con un pareggio una stagione da dimenticare. Fiorani: “A Zerminiani pieni poteri, De Vitis al settore giovanile. Da oggi si volta pagina” – AUDIO

Si chiude una stagione negativa, ma conclusa quanto meno con la salvezza. Un anno ben lontano dagli iniziali sogni di gloria e di promozione di una società, quella del Piacenza Calcio, che si è profusa in grandi sforzi economici (più di un milione di euro di investimenti), ma che non è mai riuscita a dare di sé quell’immagine di amalgama e di coesione che sono indispensabili per raggiungere grandi risultati.

Una stagione molto particolare con il tecnico, Rossini, sconfessato già dopo la prima giornata di campionato ed esonerato alla quinta. Sarà ricordato come l’anno dei tre allenatori in una settimana (di cui 2 in un giorno), con Bentivoglio allontanato più dai tifosi che dalla dirigenza, dopo aver guidato un solo allenamento.

La stagione appena trascorsa sarà ricordata anche per sconfitte inimmaginabili nella loro negatività: il 6-1 patito a Forlì rimarrà come una tra le peggiori “batoste”dei colori biancorossi. Rimarranno nella memoria, ovviamente in negativo, i 4 gol subiti contro il Corticella al cospetto di una squadra che non aveva praticamente tirato in porta, ma che ha beneficiato dei clamorosi errori del portiere Greco, sostituito addirittura alla fine del primo tempo.

Il campionato si è chiuso con un pareggio per 2-2 a Prato contro lo Zenith, retrocesso in Eccellenza. I locali passano in vantaggio con Koassy, pari immediato di Recino. Nella ripresa Falteri di sinistro riporta avanti lo Zenith, ma c’è ancora spazio per l’eurogol di Bachini che di tacco segna un gol di pregevole fattura.

Da domani si lavorerà per cambiare pagina. Arnaldo Franzini, l’allenatore del record di punti in D, capace anche di sfiorare la serie cadetta, sembra ormai vicinissimo alla firma definitiva. Potrebbe svincolarsi dal Lumezzane già in settimana. Occorrerà però anche una maggior coesione societaria: il mancato inserimento di Pighi e la fuoriuscita al veleno di Gatti e Rigolli sono chiari indicatori di come questa sia mancata in tutta la stagione.

Le parole di Fiorani, direttore generale dei biancorossi

Il commento del direttore generale del Piacenza al termine della stagione: “Non è stata una stagione facile, ma abbiamo saputo cavarcela anche nei momenti più complicati. A Zerminiani pieni poteri, a De Vitis invece il controllo del settore giovanile. Da oggi si volta pagina“.

La partita

Primo tempo

Squadre in campo, via agli ultimi 90′ della stagione dei biancorossi! Segui la diretta del match su Radio Sound.

8′- Ritmi bassi in questo avvio. Padroni di casa che provano ad attaccare, biancorossi che difendono tranquillamente.

13′- Piacenza che si è reso pericoloso in zona offensiva con un primo cross di Recino che, però, non ha trovato nessuno in area; successivamente provano a mettere in mezzo nuovamente i biancorossi con Corradi, difesa dello Zenith, però, che legge molto bene la situazione e prova a ripartire, senza risultato, con Koassi.

25′- Primo ammonito del match: Cela riceve un cartellino giallo dopo uno scontro a centrocampo con Iob.

32′- Koassy porta in vantaggio i padroni di casa con un bel mancino al volo sul primo palo, biancorossi costretti a inseguire sul punteggio di 1-0 a favore dello Zenith Prato.

34′- I biancorossi rispondono subito ai padroni di casa! Recino completa un bello scambio con Corradi e poi infila Brunelli con il piattone sul secondo palo. Tutto da rifare per i locali.

45′- Finisce il primo tempo. Recino risponde a Kouassy in questa gara pressoché inutile per i biancorossi.

Secondo tempo

45′- Tornano in campo le squadre, via alla seconda frazione di gioco! Cambi nelle file dei biancorossi: entrato Zucchini, uscito Mantegazza.

56′- Ritmi molto bassi in questo inizio di secondo tempo, risultato bloccato sull’1-1.

60′- Falteri riporta in vantaggio lo Zenith Prato dopo una super azione personale: il numero 21 granata avanza sulal trequarti, salta un uomo, arriva al limite dell’area e col mancino trova il gol del momentaneo 2-1.

63′- Cambi nelle file dei padroni di casa: Messini subentra a Casini.

67′- Cambi anche per il Piacenza: esce Recino, al suo posto Manicone.

78′- Gol sfiorato da Manicone che ha provato una clamorosa girata al volo. Palla che sfiora la traversa e poi va a alta sopra la porta avversaria.

81′- Altro cambio per il Piacenza: esce Sambou, entra Sartore.

87′- Bachini infila un EUROGOL e trova il pareggio: 2-2! Gol di tacco al volo del centrocampista biancorosso che spiazza completamente Brunelli e mette tutto in pari a 3′ dalla fine.

89′- Manicone prova da fuori area, blocca Brunelli. I biancorossi ora provano a vincerla.

90′- 3′ di recupero assegnati dall’arbitro.

90+3′- Finisce con un pareggio per 2-2 la stagione dei biancorossi. Recino e Bachini rispondono a Koassy e Falteri.

Le formazioni

Piacenza (4-4-1-1): Morosoli; Del Dotto, Sambou, Delmiglio, Iob, Lucino, Mantegazza, Bachini Palma, Corradi, Recino. All. Rossini.

Zenith Prato (4-4-2): Brunelli; Casini, Cela, Toccafondi, Perugi, Saccenti, Nistri, Koassy, Rosi, Cellai, Falteri. All. Settesoldi.

Il prepartita

A cura di Riccardo Celli