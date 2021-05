Siamo arrivati al capitolo finale del campionato del Piacenza Calcio. La partita è assolutamente ininfluente dal punto di vista della classifica: da sette giorni i biancorossi sono ormai certi della matematica salvezza e sicuri di non poter accedere ai playoff. La squadra di Scazzola merita però questa passerella contro la Juve Under 23 (fischio d’inizio alle 17:30 di domenica 2 maggio). Una partita che potrà finalmente giocare senza l’ansia del risultato, con l’unico obiettivo di divertirsi e di chiudere una stagione in cui l’obiettivo è stato centrato con un altro risultato positivo.

La grande vittoria della scorsa settimana sul campo della Pro Vercelli è stato l’ultimo gradino di un percorso fantastico iniziato il 26 gennaio 2021, quando è subentrato a Vincenzo Manzo che, come spesso avviene nel calcio ha pagato per tutti. Tre innesti di qualità ed una mentalità nuova hanno dato lo scossone che serviva ai biancorossi, capaci di arrivare alla salvezza con una giornata di anticipo, partendo da un penultimo posto che non avrebbe lasciato presagire un finale di stagione del genere nemmeno al più inguaribile degli ottimisti. Ma la media punti della truppa di Scazzola con la zona salvezza ha davvero poco a che fare: su diciassette partite ha vinto ben otto volte e pareggiato quattro. Solo in cinque circostanze (tra queste l’esordio con il Pontedera) il Piacenza non è andato a punti. Dovesse battere anche la formazione U23 della Vecchia Signora avrebbe una media punti da terzo posto in classifica.

