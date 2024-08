Piacenza piange Sergio Danese: “Le sue doti di pacatezza e determinazione saranno esempio”

Piacenza piange Sergio Danese, una lunga presidenza in Auser e segretario Spi Cgil. Danese è deceduto ieri, 25 agosto.

“Le sue doti di pacatezza e determinazione sono virtù che ricorderemo per sempre, e che cercheremo di mettere a frutto, come il suo esempio. Alla famiglia e ai tanti compagni che gli hanno voluto bene e hanno lavorato con Sergio va l’abbraccio della Camera del Lavoro di Piacenza e della Cgil tutta” ricorda così Ivo Bussacchini, segretario generale della Cgil di Piacenza, il compianto Sergio Danese, già presidente Auser e Segretario Spi mancato all’affetto dei suoi cari il 25 agosto 2024.

L’attività di Danese

Danese inizia la sua attività di rappresentanza sindacale negli anni ’70 come lavoratore dell’Arsenale come delegato Cgil, e sarà lui tra i “giovani” a riportare la Cgil all’Arsenale dopo le grandi epurazioni per gli scioperi degli anni ’60 che portarono al licenziamento di sindacalisti e simpatizzanti dei partiti di sinistra.

In Camera del Lavoro viene distaccato nella Funzione Pubblica tra gli anni ’80 e ’90, doe si occupa dei problemi del comparto degli stabilimenti militari e poi della sanità. A fine anni ’90 diventa Presidente comitato Inps di Piacenza e una volta in pensione entra nello Spi Cgil diventandone Segretario generale a inizio anni ‘2000.

Di questa esperienza si ricorda la responsabilità editoriale del trimestrale del sindacato pensionati Una Certa Età, per il quale ha collaborato con scritti e riflessioni con la direzione del giornalista Mattia Motta, e poi il coordinamento dei primi dipartimenti sociosanitari della Cgil, insieme a Claudio Malacalza, oggi segretario generale Spi.

Finita l’esperienza Cgil, Danese passa in Auser, di cui sarà presidente per 8 anni: le battaglie per un invecchiamento attivo, il rilancio della Università dell’età libera e il fruttuoso lavoro per implementare un servizio di trasporto sociale protetto gratuito, insieme alla pubblicazione dei primi Bilanci sociali dell’associazione di volontariato, sono tra le attività in cui ha profuso energia, passione e competenza.

Il cordoglio di Auser: “Impegno e lungimiranza per l’associazione”

“Nel corso della sua presidenza si è fatto conoscere ed apprezzare per il grande e lungimirante impegno a favore dell’associazione e per lo spirito di autentica solidarietà che ha caratterizzato ogni sua azione o decisione”. Sono le parole di cordoglio del presidente di Auser Piacenza Giorgio Reggiani per la scomparsa di Sergio Danese, per due mandati alla guida dell’associazione dal 2008. “Ci ha lasciato una persona di grande serietà – prosegue Reggiani – attenta ai valori di partecipazione che caratterizzano da sempre la nostra associazione”.

“Voglio ricordare alcuni degli importanti obiettivi raggiunti – aggiunge – negli anni della sua presidenza: Auser si è stabilita nella nuova sede di via Musso e tra le altre cose Danese ha contribuito in modo attivo all’ideazione e alla realizzazione del progetto di Emporio Solidale Piacenza, di cui Auser è stata da subito socio fondatore”.

“E’ negli anni di presidenza di Danese inoltre che è stata avviata la collaborazione con il Comune di Piacenza per servizi di volontariato, in precedenza con l’amministrazione comunale non esisteva alcuna convenzione. Infine dal 2009, grazie anche al prezioso lavoro di Danese, Auser gestisce la Casa delle Associazioni di Piacenza”. “Alla famiglia di Sergio Danese – conclude Reggiani – l’abbraccio di tutti i volontari Auser”.