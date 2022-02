Piacenza Rugby, Boccuni: “Crediamo nella promozione” – AUDIO

Ormai da qualche settimana è stato siglato l’accordo tra il Piacenza Rugby e il Comune relativo al rinnovamento ventennale della concessione di uno spazio comunale proprio alla società biancorossa. Nell’area, localizzata in via dell’Agricoltura nei pressi della zona industriale, è cominciata un’operazione di riqualificazione volta a creare un ambiente accogliente per sportivi e famiglie.

A parlare di questo ambizioso progetto, ma anche della situazione agonistica dei biancorossi, è il presidente della società Daniele Boccuni. Ecco, le sue parole:

L’importanza della concessione ventennale

E’ un grande traguardo per noi. Abbiamo fatto un ottimo lavoro in sinergia con l’Ufficio Sport e l’Assessore allo Sport Stefano Cavalli e siamo arrivati ad ottenere una concessione penso storica della durata di ben vent’anni. Sul tavolo abbiamo messo progetti davvero interessanti per strutture, ambiente e famiglie, andando a riqualificare, oltre al rugby, anche un’area nelle vicinanze della zona industriale.

Prossimo obiettivo e futuro da presidente

Quest’anno il club compie 75 anni. C’è tanto lavoro da fare per il futuro e dobbiamo rimboccarci le maniche. Crediamo davvero tanto ad una possibile promozione e vogliamo creare un ambiente accogliente non solo per i rugbisti, ma anche per gli altri sport con cui stiamo facendo diverse collaborazioni, mettendo a disposizione un’area che sta diventando molto bella.

Il campionato e le difficoltà della capolista Rovato

Probabilmente Rovato è in difficoltà. Noi continuiamo per la nostra strada e stiamo facendo un buon lavoro. Con la capolista abbiamo sì perso, ma giocando ad armi pari. Ci sono comunque altre partite importanti con squadre ambiziose. L’ambiente è sereno e i giocatori si stanno allenando con la massima serietà. Proveremo fino alla fine ad ottenere la promozione.

Di seguito, l’intervista audio completa al presidente del Piacenza Rugby Daniele Boccuni:

