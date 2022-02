Piacenza Rugby, Grangetto: ”Abbiamo voglia di giocare” – AUDIO

Manca meno di una settimana al ritorno in campo del Piacenza Rugby dopo la pausa forzata causa Covid. I biancorossi, infatti, domenica 20 febbraio scenderanno in campo a Bergamo contro i padroni di casa. Ad analizzare la situazione in casa biancorossa ai microfoni di Radio Sound è coach Federico Grangetto. Ecco le sue parole:

Come sta la squadra?

Il nostro obiettivo rimane quello di essere protagonisti. I ragazzi sono motivati e il ritiro della capolista imbattuta Rovato dà un’ulteriore motivazione. Siamo ansiosi di tornare in campo.

Prossimo avversario: Bergamo

Non temo lo stop perché è una situazione che hanno dovuto affrontare anche loro. Non troveremo subito la brillantezza che avevamo, ma la tanta voglia di tornare a giocare sopperirà a ciò.

Rovato

Non è un bel segnale per il movimento rugbistico. Mi dispiace tanto e mi dispiace anche non poterli affrontare a Piacenza e superarli sul campo.

Le sorti del campionato

Escluso Rovato, le altre squadre che si contenderanno la promozione saremo noi del Piacenza Rugby e le due milanesi (CUS Milano e Amatori Milano, ndr.). Noi dovremo farci trovare sempre pronti senza concederci alcuna distrazione.

Di seguito, l’intervista audio completa al coach del Piacenza Rugby Federico Grangetto: