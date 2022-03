Piacenza Rugby, Trabacchi: “Reazione da grande squadra” – AUDIO

Jacopo Trabacchi, giocatore del Piacenza Rugby, parla ai microfoni di RADIO SOUND dopo il bel successo ai danni del Lecco da parte dei biancorossi: “Reazione da grande squadra, ma il campionato sarà combattuto fino alla fine”

“Sicuramente non è stata facile, siamo andati sotto a poco dalla fine. Siamo stati bravi a ricompattarci e ad andare a vincere, possiamo senz’altro vedere il bicchiere mezzo pieno. Qualche automatismo dev’essere ritrovato, abbiamo fatto due mesi senza giocare, penso sia normale. Il tempo trascorso ha permesso però alle altre squadre di migliorarsi e attrezzarsi in maniera più adeguata. Il nostro obiettivo di certo non cambia, proseguiamo sulla nostra strada e vedremo alla fine. Il campionato è aperto, qualunque squadra può essere in corsa: basta vedere quello che sta facendo Bergamo. C’è solo da guardare il campo giornata per giornata”.

Di seguito l’intervista a Jacopo Trabacchi, giocatore del Piacenza Rugby: