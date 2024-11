Piacenza – Sammaurese 0-0, così non va: un pari senza emozioni con l’ultima della classe. Il presidente Polenghi: “Chiedo scusa a tutti i tifosi per questo scempio” – AUDIO

Non c’è stato alcun riscatto per il Piacenza di Parlato dopo la pesante sconfitta di Ravenna. I biancorossi escono con 1 punto e ben poche certezze dalla sfida interna con il fanalino di coda Sammaurese, presenatosi alla sfida con soli 3 punti all’attivo e senza vittorie.

Il tecnico schiera la squadra ad albero di Natale, ma nemmeno la variazione tattica e il 4-3-2-1 hanno cambiato realmente l’inerzia negativa di questa squadra.

Il Piacenza fa un possesso palla sterile, ma non riesce mai a cambiare i ritmi. Il movimento senza palla dei biancorossi è quasi assente. Così il portiere degli ospiti, Pozzer, non viene quasi mai chiamato in causa nel corso dei 90 minuti. Tanti i fischi dagli spalti dai sostenitori biancorossi, i cui sogni di promozione tra i professionisti sono probabilmente già definitivamente svaniti da tempo. Prossimo appuntamento Domenica 10 Novembre per la gara tra Piacenza e Pistoiese.

Le parole del presidente del Piacenza Calcio ai microfoni di Radio Sound

La partita

Primo tempo

Le squadre sono in campo, calcio d’inizio al “Garilli”! Striscione polemico esposto sugli spalti dai tifosi biancorossi. Segui ora la diretta su Radio Sound.

6′- Primo cross tentato dal Piacenza con Argint che ha cercato Recino al centro dell’area. Difesa ospite rinvia senza problemi.

15′- Ritmi bassissimi in questo primo terzo di primo tempo. Nessuna occasione da segnalare, solo possesso palla sterile da parte dei biancorossi.

22′- Mauri prova a entrare in area dall’out di sinistra, perde però l’uno contro uno e nulla di fatto, palla in out. Rimessa dal fondo.

24′- Primo tiro in porta della partita da parte della Pistoiese, bloccato facilmente da Franzini.

35′- Ammonito Pozzer per perdita di tempo.

41′- Nessun segnale di ripresa per i biancorossi. Ancora nessun tiro in porta per gli uomini di Parlato.

45′- Finisce un primo tempo di niente: da segnalare solo il tiro in porta di Gaetani al 24′. Bisogna cambiare rotta per ritrovare i 3 punti e dare uno sprint a questa, fino ad ora, deludente stagione.

Secondo tempo

45′- Le squadre sono tornate in campo, inizia ora la ripresa. Nessun cambio da ambe le parti.

54′- Primi cambi nelle file dei biancorossi: Santarpia e Andreoli lasciano spazio a Doria e Ruiz.

58′- Ripresa sulla stessa falsa riga del primo tempo: Piacenza in estrema difficoltà in fase offensiva.

62′- Mauri prova dalla distanza con il destro. Palla alta sopra la traversa, ma i biancorossi sembrano in crescita.

67′- Di nuovo Mauri che si accentra, calcia a giro. Conclusione centrale, Pozzer blocca con facilità.

70′- Punizone dal limite per i biancorossi: Recino, Iocolano (appena entrato) e Corradi sul punto di battuta. Va il numero 80, palla alta sopra la traversa.

79′- Altro cambio nelle file del Piacenza: Solerio subentra a Mauri.

85′- Le speranze sembrano ormai poche, Piacenza che non è mai riuscito a creare occasioni concrete contro l’ultima in classifica.

90′- Finisce qui. Il Piacenza non trova la vittoria nemmeno con l’ultima in classifica e il sogno Serie C sembra ormai svanito.

Le formazioni ufficiali

Piacenza (4-3-2-1): Franzini; Argint, Somma, Del Dotto, Iob, Andreoli, Grieco, Santarpia Corradi, Mauri, Recino. All Parlato.

Sammaurese (3-5-2): Pozzer, Scanagatta, Bolognesi, Morri, Manuzzi, Sedioli, Ravaioli, Maltoni, Pacchioni, Gaetani, Papa. All Protti.

A cura di Riccardo Celli