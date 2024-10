LIVE Ravenna – Piacenza 3-0 Lorkipanidze mette il terzo

Il Piacenza torna in campo oggi Mercoledì 30 Ottobre nel turno di recupero della 7^ giornata del campionato di Serie D, girone D, contro il Ravenna. I biancorossi vengono da un pareggio non del tutto convincente contro il Tuttocuoio. I biancorossi vogliono tornare alla vittoria dopo due pareggi consecutivi: gli uomini di Parlato devono cercare di tornare ad essere competitivi per ricominciare a inseguire la vetta e a inseguire l’obiettivo della promozione in Serie C.

La partita

Primo tempo

Le squadre sono in campo: via al recupero della 7^ giornata tra Ravenna e Piacenza. Segui ora la diretta su Radio Sound.

2′- Lo Bosco già molto pericoloso in avanti: annullato un gol per fallo in attacco in questi primi minuti.

7′- Recino tenta il tiro dentro l’area di rigore, Fresia mette in calcio d’angolo. Primo squillo biancorosso.

16′- Milan al limite prova il destro a giro, palla fuori di poco. Ravenna in completo controllo in questa prima parte di gara.

19′- Recino sul punto di battuta di un calcio di punizione dal limite: palla abbondantemente sopra la traversa, rinvio dal fondo.

22′- Lorkipanidze con un gran colpo di testa, su cross di Rrapaj, infila Franzini e trova la rete del momentaneo 1-0. Piacenza decisamente in difficoltà.

35′- Recino su tutte le furie per un possibile calcio di rigore a favore dei biancorossi. Per il direttore di gara, però, è calcio di punizione dal limite e cartellino giallo per Agnelli.

37′- Mauri, sul punto di battuta della punizione, calcia direttamente sulla barriera.

41′- Intensità decisamente aumentata in questo finale di primo tempo per i biancorossi, che però non riescono a impensierire la squadra romagnola.

45′- Fine primo tempo. Ottimo Ravenna fin qui, poco Piacenza, che ha iniziato a farsi sentire solo nel finale. Punteggio di 1-0.

Secondo tempo

45′ Inizia ora il secondo tempo tra Ravenna e Piacenza.

52′- Piacenza partito forte in questa seconda frazione. I biancorossi, però, non sono ancora riusciti a tirare in porta e faticano in rifinitura.

54′- Lo Bosco trova il raddoppio. Tiro a giro rasoterra che finisce alle spalle di Franzini. Super azione per i romagnoli che ora sono avanti di due e per i biancorossi ora è dura.

63′- Mauri prova dalla distanza. Piacenza in difficoltà, non riesce a entrare nell’area avversaria per rendersi pericoloso.

64′- Lorkipanidze calcia da fuori e sigla la sua doppietta personale. Piacenza sotto 3-0, una partita decisamente da dimenticare per gli uomini di Parlato.

70′- Recino prova al volo servito da Mauri, palla fuori di poco.

77′- Agnelli espulso per doppia ammonizione. Ravenna in 10.

Le formazioni ufficiali

Piacenza (4-3-3): Franzini; Napoletano, Somma, Del Dotto, Solerio, Iob, Bachini, Grieco, Iocolano, Recino, Mauri. All Parlato.

Ravenna (3-5-2): Fresia, Rossetti, Biagi, Lo Bosco, Rrapaj, Lordkipanidze, Manuzzi, Esposito, Agnelli, Onofri, Milan. All Marchionni.

Il prepartita

A cura di Riccardo Celli