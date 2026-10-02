Franzini verso Piacenza – Scanzorosciate: “Purtroppo non recuperiamo nessuno, ma abbiamo oliato i meccanismi di gioco. Domenica servono i tre punti” AUDIO

Due settimane di riposo per rafforzare il legame nello spogliatoio, oliare i meccanismi di gioco e, soprattutto, ritrovare diverse pedine tra le assenze. Franzini ha sfruttato al meglio queste due settimane per provare a ripartire a mille e dare una “sterzata” positiva al campionato biancorosso. Purtroppo però la squadra non è ancora al completo. Il giovane Abbondanza ha addirittura lasciato il club per problemi personali, Taugourdeau è ancora out e, purtroppo, lo è anche Sereni: l’attaccante ha avuto una recidiva del problema muscolare e starà fuori almeno un mese, mentre il centrocampista francese dovrà affrontare una nuova operazione, questa volta al ginocchio destro (lo scorso anno alla caviglia) e starà fuori almeno fino al 2027.

La società ha riportato quindi a Piacenza Mazzaglia con un contratto fino al 30/6/27. Classe 2006, oltre a rientrare nella categoria degli under ha lasciato un’ottima impressione nella stagione appena conclusa, passata proprio con i biancorossi.

“Purtroppo non abbiamo recuperato nessuno- incalza amaramente l’allenatore ai microfoni di Radio Sound – l’unica nota positiva è che abbiamo messo tanti minuti di allenamento nelle gambe di chi è rientrato da poco”.







Ascolta Piacenza – Scanzorosciate su Radio Sound fm 94.6, domenica 4 ottobre, pre gara dalle 14:30

“Dobbiamo mettere tutto quello che abbiamo su questa partita e cercare di vincerla a tutti i costi. Dobbiamo cercare di fare un passo in avanti sia fisicamente che a livello tecnico. Dobbiamo essere più cinici sotto porta e cercare di non concedere ripartenze facili al nostro avversario. Le squadre come lo Scanzorosciate hanno tutte quattro o cinque elementi di esperienza in categoria. Questo girone non ha squadre materasso, poi quando vengono a Piacenza vogliono tutte fare la partita della vita”

La probabile formazione

Piacenza (4-2-3-1) Bruno; Manzi, Ferri, Bakayoko, Mazzantini; Putzolu, Poledri, Rrapaj; Panaioli Mustacchio, Raffini.

Il turno di campionato

Domenica 4 ottobre, ore 15:00

Piacenza – Scanzorosciate DIRETTA SU RADIO SOUND

Villa Valle – Fiorenzuola FLASH su RADIO SOUND

Brusaporto – Pro Palazzolo

Caldiero Terme – Nibbiano e Valtidone

Chievo – Tritium

Ciserano – Virtus Verona

Club Milano – Leon

Pavonese – Milan Futuro

Rovato – Real Calepina

La classifica

Nibbiano e Valtidone 15; Chievo 12; Milan Futuro e Brusaporto 9; Virtus Verona 8; Piacenza, Pavonese Pro Palazzolo 7, Leon, Ciserano, Caldiero e Villa Valle 6; Scanzorosciate 5; Club Milano 4 ; Rovato 3; Tritium 2; Fiorenzuola 1

