Piacenza sconfitto in amichevole 2-1 dal Nibbiano&Valtidone. Campionato al via il 10 settembre

Piacenza calcio sconfitto nella prima uscita stagionale: i biancorossi guidati da Massimo Maccarone sono stati superati per 2-1 dal Nibbiano & Valtidone (formazione di Eccellenza) nel test amichevole disputato mercoledì pomeriggio al centro sportivo Sverzellati di San Rocco al Porto. Il Piacenza si era portato in vantaggio al 17′ grazie ad una rete siglata da Gerbaudo, ma nel finale di gara ha subìto la rimonta degli avversari.

PIACENZA CALCIO-NIBBIANO&VALTIDONE 1-2

PIACENZA (I tempo) 4-3-3: Maianti; Iob, Del Dotto, Boffini, Berton; Gerbaudo, Corradi, Artioli; Russo, Recino, Zini. All. Maccarone

PIACENZA (II tempo) 4-3-3: Maianti; Canale, Del Dotto, Silva, Santella; Bachini, Chiricosta, Andreoli; D’Agostino, Hrom, Ndoye. All. Maccarone

NIBBIANO&VALTIDONE: Murriero, Castellana, Boccenti, Pinton, Baia, Jakimovski, Monopoli, Lancellotti, Ferro, Compaore, Minasola. Nella ripresa sono entrati: Valizia, Banienschi, Celotti, Dimitrea, Grasso, Equo, Vingiano, Bernardi, Ababio, Baldo, Fogliazza. All. Volpi

Il campionato slitta

L’inizio della stagione di Serie D slitta: lo rende noto la Lega Nazionale Dilettanti. Una decisione dovuta alla necessità di attendere il pronunciamento del Consiglio di Stato (l’udienza è fissata il 29 agosto) in merito ai ricorsi presentati da alcuni club che interessano Serie B e Serie C. Coinvolto da vicino anche il Piacenza Calcio, in attesa di conoscere il proprio futuro.

I preliminari di Coppa Italia di Sere D sono in programma il 27 agosto, mentre il primo turno è previsto domenica 3 settembre: come conseguenza, il campionato partirà ufficialmente domenica 10 settembre.