Pistoiese – Piacenza, sfida tra due squadre in crisi

Sembrano ormai lontanissimi i giorni in cui il Piacenza partiva come potenziale favorita di questo campionato di serie D girone D. Rossini non è riuscito a ripetere lo straordinario percorso dello scorso anno e Parlato, che rimane un allenatore top per questa categoria, al di là del 4-0 al Prato all’esordio non è mai riuscito a trasmettere i suoi ideali calcistici ai giocatori. Quello di domenica scorsa con la Sammaurese ultima in classifica rappresenta il passo più basso della storia recente. Uno 0-0 figlio di un possesso palla sterile. Pochissimi movimenti senza palla e pochissime idee per una squadra che pareva impaurita ed incapace di tentare alcun tipo di giocata. Una partita che fa davvero pensare ad un cammino diametralmente opposto a quello prefissato, il cui traguardo è la salvezza (riascolta i “Punti di vista” di Andrea Amorini



Una prestazione giudicata inaccettabile dalla tifoseria, che si è “scagliata” contro i senatori (ad eccezione di Recino). Non le ha mandate a dire nemmeno il presidente Polenghi, che si è pubblicamente scusato per quello che è stato definito da lui stesso “uno scempio“

Silenzio stampa e pianificazione del futuro

Al “terremoto” del post-partita di domenica è seguita una “quiete” probabilmente solo apparente. Il club si è infatti chiuso a riccio in un saggio silenzio stampa. E’ infatti fondamentale, e lo è più che mai, che la società prenda decisioni univoche e condivise da tutti i membri della cordata.

Benché non ci sia comunicazione con l’esterno è chiaro che i dirigenti stiano lavorando sotto traccia per mettere in atto quelle “decisioni forti” a cui faceva riferimento il patron biancorosso.

Pare proprio che a pagare per tutti sarà il direttore sportivo Alessio Sestu che era tornato in città per ricoprire tale carica dall’estate del 2023.

A condurre il mercato di gennaio in via Gorra sarà con ogni probabilità Carlo Zermaniani, l’attuale direttore tecnico del Lumezzane.

Pistoiese – Piacenza, sfida tra grandi deluse del girone

Se il Piacenza arriverà a questa partita con il morale a terra e con la necessità di ritrovare immediatamente credibilità, anche l’Olandesina si presenterà al match di Pistoia dopo una settimana complicatissima. Gli arancioni hanno collezionato un solo punto nelle ultime due partite. Il pareggio con l’Imolese, che ha seguito una sconfitta con il Sasso Marconi, ha condannato il tecnico Domenico Giacomarro all’esonero. Al suo posto mister Alberto Villa, è arrivato assieme al suo vice Lorenzo Collacchioni. I due sono attaccatissimi a questo club, avendovi militato come calciatori.

La probabile formazione

Difficile ipotizzare un totale stravolgimento dell’undici iniziale. Sicuramente mancherà ancora Silva: il capitano deve scontare l’ultimo dei tre turni di squalifica. Potrebbe trovare spazio Bachini: fisicamente è il più in forma del centrocampo biancorosso.

Piacenza (4-3-2-1): Franzini; Argint, Somma, Del Dotto, Iob, Bachini, Grieco, Santarpia Corradi, Mauri, Recino. All Parlato.

Serie D, girone D, 11a di campionato: domenica 10 novembre, ore 14:30

Pistoiese – Piacenza DIRETTA SU RADIO SOUND

La classifica

Tau 25; Forlì 21; Ravenna 19; Imolese e Sasso Marconi 18; Lentigione 17; Pistoiese e Tuttocuoio 16: Piacenza 14; Cittadella e Corticella 13; Fiorenzuola 12; Prato 10; Zenith Prato 8; United Riccione, Progresso e San Marino 7; Sammaurese 4