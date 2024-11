Punti di vista: “Pensiamo a salvarci”. L’analisi di Amorini dopo Piacenza-Sammaurese – AUDIO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza Calcio.

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

Se dopo Ravenna avevo detto che era corretto chiudere nel cassetto i sogni di gloria dell’estate, ora credo che sia importante pensare alla salvezza. Questo è la cruda e dura realtà di un Piacenza calcio che contro il fanalino di coda Sammaurese gioca una delle peggiori partite della sua storia centenaria.

Vale poco parlare di tattica, ma se il messaggio dello staff tecnico è quello di mettere in campo chi corre e sta meglio, la formazione di oggi contiene degli equivoci. Santarpia non gioca da tempo e fa fatica in questi tipi di partite, Andreoli ha ancora massimo un tempo nelle gambe e Corradi secondo me neanche un tempo. Farli giocare assieme ed insistere fino in fondo è metterli in cattive condizioni.

Inoltre giocare contro una squadra cosi chiusa ed aspettare 70 minuti per fare entrare l’esterno che hai in panchina mi sembra un altro errore. Alla fine parla solo Polenghi che abbiamo visto arrabbiato come mai in passato. Un segnale alla squadra o l’inizio di qualcosa d’altro?

