Pistoiese – Piacenza 1-0, continua il periodo di crisi: la rete di Sparacello condanna i biancorossi alla terza sconfitta stagionale

Non finisce oggi il periodo di crisi per i biancorossi, che nell’uscita odierna a Pistoia escono sconfitti per 1-0: un Piacenza che ha faticato soprattutto in fase offensiva, complice anche il grande lavoro della retroguardia della Pistoiese.

Parlato per la gara odierna si affida a un insolito 4-3-1-2 con il tandem Recino-Manicone in avanti.

La gara parte subito in salita per i biancorossi: dopo appena 5′ Sparacello vince un contrasto con Solerio, entra in area e, da posizione defilata, incrocia con il destro e infila a Franzini la rete dell’1-0. Nel corso della prima frazione i biancorossi tentano sporadicamente di costruire azioni pericolose, ma la Pistoiese domina sia in fase di possesso, sia in fase di non possesso. ù

Le squadre tornano negli spogliatoi sul punteggio di 1-0. Inizia il secondo tempo, ma l’inerzia del match non cambia; i biancorossi tentano in tutti i modi di trovare il pareggio, crescendo rispetto al primo tempo, ma ancora troppo poco per impensierire la difesa toscana. Da segnalare la traversa di Grieco al 50′. Finisce così a Pistoia, con un Piacenza che non trova il successo dal 13 Ottobre.

La situazione in classifica non è di certo delle migliori ora per i biancorossi: undicesimo posto e -11 dalla vetta. Prossimo appuntamento Domenica 17 Novembre, San Marino – Piacenza, diretta dalle 14:30.

La partita

Primo tempo

Calcio d’inizio a Pistoia! Piacenza in divisa nera da trasferta, ospiti in completo rosso. Segui ora la diretta su Radio Sound.

1′- Affondo del Piacenza con Recino che tenta un cross dal fondo a cercare Manicone.

5′- Pistoiese subito in vantaggio. Sparacello vince un rimpallo con Solerio, che poi da posizione defilata infila Franzini. Piacenza deve già inseguire.

11′- Piacenza prova a riprenderla, possesso palla offensivo, ma per ora nessun affondo pericoloso. Pistoiese solida difensivamente.

23′- Piacenza in crescita, Pistoiese gestisce bene nella retroguardia. Punteggio bloccato sull’1-0.

25′- Grande occasione per i biancorossi con Grieco che sfrutta un pasticcio difensivo dei locali e si trova solo davanti al portiere e prova a impensierire Cecchini, ma la conclusione sbatte sulla traversa.

37′- Altro cross tentato dai biancorossi, ma nulla di fatto. Piacenza che si è reso molto pericoloso negli ultimi minuti.

40′- Due ammoniti per il Piacenza, la coppia d’attacco Recino-Manicone.

43′- Cross di Napoletano, Grieco colpisce di testa. Cecchini blocca facilmente.

45′- 2′ di recupero.

45+2′- Finisce qui il primo tempo. Pistoiese partita molto bene con un gol, poi Piacenza ha attaccato tanto e messo in difficoltà la retroguardia toscana. Nonostante lo svantaggio, buona prova dei biancorossi sin qui.

Secondo tempo

45′- Inizia ora il secondo tempo. Nessun cambio da ambe le parti.

54′- Punizione per la Pistoiese da posizione defilata. Parte Basanisi che colpisce la barriera.

58′- Cambio nelle file dei biancorossi: Iocolano subentra a Recino.

63′- Altro cambio Piacenza: fuori Solerio, dentro Ruiz.

75′- Piacenza in avanti che cerca il gol del pareggio. Poco fa un tiro da fuori area di Santarpia ribattuto dalla difesa.

84′- Doria sbaglia un cross con Manicone in mezzo all’area. Biancorossi visibilmente stanchi.

90′- 5′ di recupero.

90+5′- Finisce qui a Pistoia. Piacenza che esce di nuovo sconfitto, vittoria che manca dal 13 ottobre per i biancorossi. Periodo di crisi che continua.

Le formazioni

Piacenza (4-4-2): Franzini; Napoletano, Somma, Solerio, Iob, Bachini, Grieco, Corradi, Mauri, Recino, Manicone. All Parlato.

Pistoiese: Cecchini; Basanisi, Donida, Maloku, Polvani, Grilli, Mazzei, Greselini, Pinzauti, Diodato, Sparacello. All Giacomarro.

A cura di Riccardo Celli