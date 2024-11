Fiorenzuola-Corticella 0-1: decide Casadei con quello che sembra un tocco di mano, rossoneri infuriati

Il Fiorenzuola di mister Cammaroto esce sconfitto dalla sfida interna contro il Corticella col punteggio di 0 a 1. La rete che decide il match, a metà secondo tempo, è quella di Casadei che sembra, però, toccare il pallone con la mano sul rilancio corto di Gilli. L’arbitro non rileva nessuna irregolarità tra l’incredulità dei rossoneri in campo e in tribuna.

La striscia di risultati utili consecutivi si interrompe contro una diretta avversaria: le partite con Progresso e Sammaurese saranno fondamentali per ritornare sulla retta via.

Le parole di mister Cammaroto ai microfoni di Radio Sound

Primo Tempo (0-0)

6′ prima occasione per il Corticella con Cavallini che tira in porta dal limite, la palla viene deviata e Casadei per poco non riesce a deviare da due passi

36′ Ronchi devia verso la porta su cross di Mosole, attento Malagoli a respingere in corner

39′ ci prova Lo Giudice dal limite per il Corticella: pallone rasoterra nessun problema per Gilli

40′ bella azione sulla destra con il colpo di tacco di Lauciello per Censi che da ottima posizione calcia male con il mancino sprecando una buona opportunità

Finisce un primo tempo molto equilibrato con poche emozioni da una parte e dell’altra: saranno decisivi i dettagli nella ripresa per due squadre che vogliono vincere.

Secondo Tempo (0-1)

46′ primo cambio per il Fiorenzuola: fuori Nagy e dentro Fontana in difesa

48′ grande occasione per il Corticella frutto di una brutta palla persa sulla trequarti: Rizzi può calciare verso la porta e lo fa molto bene, grande intervento di Gilli che mette il pallone in angolo

53′ ancora Rizzi pericoloso con la testa su cross dalla sinistra di Ercolani: non riesce ad inquadrare lo specchio della porta

55′ altro cambio del Fiorenzuola: dentro Tringali per Censi con Sette che passa esterno

58′ Corticella in vantaggio con Casadei: errore di Gilli che rinvia contro il numero 10 degli ospiti con il pallone che viene rimpallato in porta. Furibondo il portiere dei rossoneri che si lamenta per un presunto tocco di braccio che l’arbitro però non rileva: ospiti in vantaggio e Fiorenzuola costretto a inseguire

60′ dentro Oboe per Finardi nel Fiorenzuola: Cammaroto rischia sbilanciandosi in avanti

64′ occasione per Gozzerini liberato da Merkaj al limite dell’area: il mancino del numero 9 è troppo alto sulla traversa

66′ primo cambio per il Corticella: dentro Manieri per Gessaroli in avanti

69′ dentro Gavioli per Sette nel Fiorenzuola

77′ altro cambio in attacco per i rossoneri: dentro Concari per Gozzerini

82′ Merkaj entra in area da sinistra a tu per tu con Malagoli ma non riesce a superarlo e a trovare il gol del pareggio

84′ doppio cambio per il Corticella: dentro Landi e Pietrobuoni per Lo Giudice e Brighi

85′ ci prova Tringali dal limite: troppo centrale per impensierire Malagoli

88′ occasionissima per Merkaj che va di testa dal limite dell’area piccola ma incredibilmente non trova lo specchio

92′ sfortunato Oboe che impatta benissimo su cross dalla destra ma prima Malagoli e poi la traversa gli impediscono di gioire per il pareggio. Sullo stesso angolo prima Merkaj e poi Fontana non riescono a superare il portiere del Corticella.

Il Fiorenzuola ci prova fino alla fine ma non riesce ad evitare la sconfitta: la rete fortunosa di Casadei su errore di Gilli decide il match e interrompe la striscia di risultati utili consecutivi dei rossoneri.

Le Formazioni

FIORENZUOLA (3-5-2): Gilli, Nagy, Ronchi, De Ponti, Censi, Finardi, Sette, Lauciello, Mosole, Merkaj, Gozzerini. All. Cammaroto

CORTICELLA (3-4-1-2): Malagoli, Brighi, Bonetti, Zucchini, Cavallini, Suliani, Casadei, Ercolani, Lo Giudice, Rizzi, Gessaroli. All. Nesi

Pre partita

Il Fiorenzuola di mister Cammaroto affronta in casa il Corticella, gara valida per l’11esima giornata del girone D di Serie D.

Fiorenzuola in striscia positiva

I rossoneri arrivano a questo scontro diretto dopo 3 ottimi risultati: la vittoria contro il Cittadella Vis Modena ha allungato a 3 i risultati utili consecutivi e permesso al Fiorenzuola di uscire dalla zona playout.

Questo slancio in classifica ora deve essere mantenuto: i ragazzi di Cammaroto non devono fallire lo scontro diretto contro il Corticella per migliorare ulteriormente morale e classifica.

Focus sul Corticella

Anche i bolognesi di mister Nesi vengono, però, da un ottimo momento, ancora migliore del Fiorenzuola: 3 vittorie di fila contro 3 dirette concorrenti (Progresso, Zenith Prato e Sammaurese) e 11 esimo posto in classifica (+1 rispetto ai rossoneri). L’obiettivo del Corticella è proseguire questa striscia positiva, restare davanti in classifica e fuori dalla zona pericolosa.

Gli ospiti segnano tanto (17 gol di cui 8 del capocannoniere del girone Rizzi) ma subiscono anche molto: 23 i gol subiti per quella che è la peggior difesa del campionato.