Premio di poesia e narrativa Valente Faustini, tutto pronto per la 48esima edizione

Al via la 48ª edizione del Premio Nazionale Dialettale Valente Faustini, lo storico concorso letterario dialettale volto a tutelare e valorizzare l’identità culturale e le radici linguistiche locali. Organizzato dalla Famiglia Piasinteina con il sostegno, fin dalla nascita del premio, della Banca di Piacenza. Il premio, che ha il Patrocinio gratuito del Comune di Piacenza, rende omaggio alla figura del grande poeta piacentino Valente Faustini (1858-1922), il più importante poeta dialettale piacentino, considerato il padre indiscusso della letteratura in lingua locale.

Il concorso si suddivide in due sezioni distinte a tema libero, aperte sia ad autori maggiorenni che minorenni (I minorenni partecipano a titolo gratuito). Il bando e la scheda di iscrizione si possono scaricare sul sito della Famiglia Piasinteina: www.famigliapiasinteina.net

Poesia in lingua dialettale (lunghezza massima di 60 versi)

(lunghezza massima di 60 versi) Racconto in lingua dialettale (lunghezza massima di 50 righe da 60 battute ciascuna)

Regolamento e modalità di partecipazione

Per garantire la massima correttezza e uniformità nella valutazione, ogni autore può presentare una sola opera per ciascuna sezione. Tutti i testi redatti in dialetto devono obbligatoriamente essere accompagnati dalla relativa traduzione in lingua italiana. Al fine di preservare l’imparzialità dei giudizi, la segreteria organizzativa provvederà ad assegnare un codice anonimo a ogni elaborato prima di sottoporlo alla giuria tecnica.

Chiunque desideri cimentarsi nella scrittura ma teme le difficoltà della grafia o della corretta stesura, può usufruire del supporto gratuito dei docenti della Scuola di Dialetto della Famiglia Piasinteina. Gli esperti dell’associazione sono a disposizione per consulenze linguistiche, verifiche ortografiche e traduzioni dall’italiano (tel. 328 2184586). Il bando e la scheda di iscrizione si possono scaricare sul sito della Famiglia Piasinteina: www.famigliapiasinteina.net

Informazioni utili per l’invio delle opere

Scadenza consegna: I testi devono pervenire tassativamente entro le ore 12:00 del 5 ottobre 2026 al seguente indirizzo e-mail: premiovalentefaustini@gmail.com. .

I testi devono pervenire tassativamente entro le ore Modalità di invio: La spedizione può essere effettuata tramite posta elettronica all’indirizzo dedicato oppure con consegna a mano o posta ordinaria presso la sede della Famiglia Piasinteina, in Via X Giugno n. 3, 29121 Piacenza.

La spedizione può essere effettuata tramite posta elettronica all’indirizzo dedicato oppure con consegna a mano o posta ordinaria presso la sede della Famiglia Piasinteina, in Via X Giugno n. 3, 29121 Piacenza. Cerimonia di premiazione: L’evento conclusivo con la proclamazione dei vincitori e la lettura pubblica dei testi si terrà sabato 7 novembre 2026 alle ore 16:00, nella prestigiosa cornice della Sala Panini di PalabancaEventi della Banca di Piacenza, via Mazzini 14 Piacenza.

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