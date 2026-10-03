Volley – Gas Sales Piacenza: Memorial Masiera, i biancorossi superano Padova. Galassi nuovo capitano della squadra.

Prosegue il percorso di avvicinamento al campionato di SuperLega per Gas Sales Piacenza, impegnata oggi al PalaRomare di Schio nel Memorial Masiera contro Pallavolo Padova. Un test di buon livello finito con la vittoria dei biancorossi per 3-1 (27-25, 23-25, 25-18, 25.12), utile allo staff tecnico per verificare lo stato di crescita del gruppo a poche settimane dall’inizio della stagione ufficiale.

Davanti ad una cornice di pubblico calorosa e partecipe, le due formazioni hanno dato vita ad un confronto intenso e combattuto, caratterizzato da ritmi elevati, da numerosi spunti tecnici ma anche da qualche passaggio a vuoto. Per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, che ha ritrovato per l’occasione dopo gli impegni con la nazionale Gianluca Galassi nuovo capitano della squadra, si è trattato di un’altra tappa importante nel percorso di preparazione, con l’obiettivo di affinare automatismi e intesa di squadra dopo le settimane di lavoro svolte al PalabancaSport.

Coach Dante Boninfante ha ruotato l’intero organico a disposizione, ottenendo risposte positive da tutti gli atleti impiegati. Buoni segnali sono arrivati dal fondamentale del muro-difesa, aspetti sui quali il gruppo sta lavorando con particolare attenzione in vista dell’esordio in campionato.

Il Memorial Masiera ha rappresentato anche un’occasione preziosa per misurarsi contro un’avversaria di categoria e verificare i progressi compiuti durante la preparazione. Al di là del risultato finale, indicazioni incoraggianti sono emerse dall’atteggiamento mostrato in campo dai biancorossi, capaci di mantenere intensità e concentrazione per lunghi tratti della gara.

Mattatore della partita Zlatanov con 21 punti (di cui 4 muri) seguito da Bovolenta con 18 e McHenry con 11.

Prossimo impegno mercoledì 7 ottobre al PalabancaSport dove con inizio alle ore 17.00 i biancorossi affronteranno Acqua Sant’Anna Cuneo.

Gas Sales Piacenza – Pallavolo Padova 3-1

(27-25, 23-25, 25-18, 25-12)

Gas Sales Piacenza: Porro 2, Zlatanov 21, McHenry 11, Bovolenta 18, Gutierrez 4, Galassi 5, Pace (L), Leon 3, Brborić 3, Travica, Comparoni 7, Destro. Ne: Rizzo (L). All. Boninfante.

Pallavolo Padova: Rinaldi, Orioli 14, Pellacani 5, Mills 7, Leodolter 8, Truocchio 9, D’Amico (L), Tanga. Bergamasco 1, Bistrot, Kunstmann 1, Uliana (L). Ne: Rendina, Ruzza. All. Cuttini.