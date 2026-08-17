Sorprendono uno spacciatore mentre vende cocaina, in casa trovano l’amico intento a confezionare le dosi: due arresti

Ennesimo intervento di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte della Polizia di Stato, che attraverso le pattuglie della Squadra Mobile effettua interventi, nelle varie zone ove si ravvisino fenomeni illeciti.

Nella giornata di venerdì 14 agosto, il personale della Squadra Mobile ha portato a compimento la propria attività investigativa nella zona di Corso Europa, dove si era accentrata l’attenzione degli investigatori che avevano notato possibili spacciatori di sostanze stupefacenti.

Dopo un servizio di osservazione, gli investigatori hanno assistito ad una sospetta cessione di stupefacenti ad un cittadino italiano, effettuata da un soggetto poi identificato per un cittadino straniero di 23 anni, domiciliato in provincia di Piacenza.

Fermati entrambi i soggetti, gli agenti hanno recuperato l’involucro ceduto, riscontrando che si trattava di una dose di cocaina, per un peso di circa 0,51 grammi.

Effettuata una perquisizione personale e sull’autovettura con cui era giunto lo spacciatore, gli operatori hanno rinvenuto ulteriori 8 involucri termosigillati del peso complessivo di 4,02 grammi di cocaina, più altro materiale utile al confezionamento della sostanza stupefacente.

La perquisizione veniva estesa anche al domicilio, dove, una volta entrati i poliziotti hanno riscontrato la presenza di un altro cittadino straniero di 22 anni, lì domiciliato, intento a confezionare altre 4 dosi di cocaina per un peso complessivo di 5,60 grammi. Inoltre risultava presente diverso materiale utile al confezionamento delle dosi e la somma di 5825,00 euro.

Sia la sostanza stupefacente rinvenuta, che il denaro e tutto il materiale utilizzato per lo stoccaggio della stessa, è finito sotto sequestro, mentre i due cittadini stranieri venivano arrestati per i reati di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Quindi, venivano accompagnati in Questura e dopo le formalità di rito, tradotti presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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