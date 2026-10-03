Mense scolastiche senza carne di maiale, Lega: “Scelta sbagliata, Comune e Ausl spieghino la decisione”

Dal 20 ottobre mense scolastiche senza carne di maiale. Sul tema interviene anche la Lega.

LA NOTA DI LUCA ZANDONELLA

Apprendiamo che a Piacenza, nel nuovo menù della mensa scolastica, è sparita la carne di maiale. Coppa, lonza, prosciutto cotto, presenti nel menù autunno-inverno dello scorso anno, nel nuovo menù non ci sono più.

Una scelta che riteniamo inaccettabile: noi non crediamo alle coincidenze. Quando tutte le tipologie di maiale spariscono insieme dal menù dei nostri bambini, pensiamo sia evidente che si tratti di un gesto voluto, che ha altri significati che vanno oltre a quelli ufficialmente finora raccontati.

Stiamo parlando della nostra tradizione, della nostra cultura, di prodotti della filiera italiana e piacentina che da sempre fanno parte dell’alimentazione dei nostri ragazzi e che improvvisamente vengono cancellati senza una parola alle famiglie.

Come Lega Piacenza chiediamo che l’Ausl e l’Amministrazione comunale facciano vera chiarezza, pubblicamente, sulle ragioni di questa decisione. Quali sono i criteri reali che hanno portato a questa esclusione totale? Chi ha deciso e perché?

E aggiungiamo: se le parziali motivazioni che sono state rese pubbliche fino ad ora corrispondono a verità, non ci dovrebbero essere problemi a reintrodurre altre tipologie di carne di maiale. Se così non fosse, si confermerebbe invece che ci sono altre motivazioni non rese pubbliche dietro la scelta.

Le mense non possono diventare il luogo di messaggi ideologici calati dall’alto. Rispettare tutti non significa togliere a tutti. Per le esigenze di salute o religiose esistono da sempre i menù alternativi e personalizzati, che funzionano benissimo. Quello che non accettiamo è che l’alternativa diventi l’unica regola imposta a tutti.

Chiediamo che venga reso pubblico l’iter che ha portato al nuovo menù e che la carne di maiale venga immediatamente reinserita nel menù ordinario, con l’idonea percentuale.

Difendere la nostra tavola significa difendere la nostra identità.

LA NOTA DI ELENA MURELLI

«La decisione di eliminare dal nuovo menù delle mense scolastiche piacentine la carne di maiale, compresi alimenti che erano presenti nella precedente programmazione, merita spiegazioni chiare. Non condivido una scelta che finisce per impoverire l’offerta alimentare e che rischia di cancellare prodotti profondamente legati alla cultura e alla tradizione del nostro territorio».

Lo dichiara la senatrice piacentina della Lega Elena Murelli, intervenendo sul nuovo menù autunno-inverno predisposto dal Servizio Dietetico dell’Ausl per nidi, scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, nel quale non compare esplicitamente la carne suina.

La senatrice chiede a Comune e Ausl «di chiarire pubblicamente le ragioni della scelta e di valutare il reinserimento della carne suina nel menù, nelle quantità e con la frequenza ritenute appropriate dai nutrizionisti. Difendere le nostre eccellenze alimentari e rispettare le esigenze di ogni bambino sono due obiettivi perfettamente compatibili».

Il Comune, ricorda Murelli, «prevede già la possibilità per le famiglie di richiedere diete specifiche per motivi religiosi o etici, oltre naturalmente alle diete mediche per allergie e intolleranze».

«Piacenza è una terra – sottolinea la senatrice – che ha costruito anche sulla propria cultura agroalimentare una parte importante della sua identità. A partire dai tre salumi DOP – Coppa piacentina, Pancetta piacentina e Salame piacentino – che rappresentano storia, lavoro, imprese e territorio».

Murelli conclude: «Questo è il modello che ritengo corretto: rispettare tutti senza imporre a tutti la scelta di alcuni. Chi, per ragioni religiose, etiche o personali, non consuma determinati alimenti deve poter disporre di un’alternativa adeguata. L’inclusione deve aggiungere possibilità, non eliminarle. La scuola deve insegnare il rispetto delle differenze, non trasformarlo nella rinuncia alle nostre tradizioni».