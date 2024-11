A Pulcheria l’ultimo atteso evento-spettacolo per sole donne: “Svelarsi”, domani sera a XNL

Il 25 novembre Margherita Vicario ha ricevuto il Premio Pulcheria 2024 per il talento e l’eccellenza al femminile consegnato da Paola Pedrazzini direttrice artistica di Pulcheria e da Serena Groppelli, assessora alle pari opportunità del Comune di Piacenza, l’ente che promuove il longevo festival giunto alla ventitreesima edizione!

Pulcheria non avrebbe potuto celebrare meglio il 25 novembre se non con la sorprendente opera prima di una giovane autrice, un film bellissimo e rivoluzionario (uno dei due film italiani scelti per essere presentati in concorso al Festival di Berlino!) che è un inno alla fantasia e al talento di tutte le compositrici donne condannate all’oblio da una Storia sempre scritta al maschile e che soprattutto – come ha sottolineato Pedrazzini a inizio serata – “è un’opera che, come era stato lo scorso 25 novembre per “La semplicità ingannata”, stupendo spettacolo teatrale di Marta Cuscunà, parla di resistenza al femminile e racconta una storia di lotta positiva al patriarcato”.

La strepitosa serata che ha portato il grande Cinema nel cuore di Piacenza è stata preceduta nel tardo pomeriggio da un altro prezioso appuntamento: la presentazione del Vocabolario del rispetto, a sottolineare l’importanza della lingua nella lotta agli stereotipi e alla violenza di genere.

Dopo il grande cinema di Margherita Vicario (che con Gloria! ha girato in sei mesi cinque continenti perché il film è stato invitato nei festival più prestigiosi del mondo), a Pulcheria arriva domani sera (Giovedì 28 novembre alle ore 21.00 al secondo piano di XNL) l’appuntamento con il grande Teatro e più precisamente con l’evento-spettacolo “SVELARSI. Una serata per sole donne (cis, trans, non binary)”!

Un progetto di Silvia Gallerano sul corpo femminile e la sua nudità; un momento di condivisione per sole donne, un’esperienza immersiva, necessaria, contagiosa!

Uno spettacolo-evento, un esperimento/serata/happening/sabba/pigiama party/assemblea… Qualcosa di indefinito e indefinibile, un momento di condivisione e di riflessione su temi come il femminismo, l’umiliazione, la rivalsa, il senso di colpa, l’autodeterminazione…

É una serata per sole donne, che genera parecchie risate e una smodata sorellanza, è un percorso di ricerca in cui si indaga che cosa succede ai corpi simili di chi assiste in platea: se i corpi di chi è in platea risuonano più profondamente con quelli nudi in scena…

“Ci sono parole. Tante. Che coprono, che proteggono i corpi. E poi ci sono i corpi – spiega Silvia Gallerano – così come li guardiamo allo specchio quando ci svegliamo. Prima di camuffarli per camminare in mezzo agli altri. Sai quando si dice: immagina una persona che ti fa paura mentre è nuda. Per smontarla. Per vedere che è composta dagli stessi pezzi che compongono te. Ecco, noi ci spogliamo proprio. I nostri pezzi li mostriamo tutti”.

Una serata per sole donne. Lo sguardo maschile rimane fuori dalla sala. Non è un desiderio di esclusione degli uomini, ma di un tipo di sguardo predatore, giudicante, sminuente.

È uno sguardo che abbiamo tutte e tutti in diversa misura, è il frutto della nostra società patriarcale.

L’ingresso è gratuito, previa prenotazione

Per info: www.pulcheria.it E-mail: festivalpulcheria@gmail.com Tel: 324 929 7592

Giovedì 28 novembre, ore 21.00

XNL Piacenza – Sezione Teatro (Via S. Franca, 36)

SVELARSI

Una serata per sole donne (cis, trans, non-binary)

regia di Silvia Gallerano

di e con Giulia Aleandri, Elvira Berarducci, Smeralda Capizzi, Benedetta Cassio, Livia De Luca, Chantal Gori, Giulia Pietrozzini, Silvia Gallerano con il contributo di Serena Dibiase e la voce di Greta Marzano.

consulenza costumi Emanuela Dall’Aglio

www.pulcheria.it