Punti di vista: “Ora Scazzola è in discussione”. L’analisi di Amorini dopo Piacenza-Pro Vercelli – AUDIO

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

Un pari che non serve a nulla se non a decretare il pessimo stato di salute dei biancorossi che non danno nessun segnale di vita reale. La squadra ha una intensità che dura venti minuti e poi appassisce in quella involuzione che l’ha colta nel momento più positivo del suo campionato.

Così non si va da nessuna parte: la squadra sembra quasi rassegnata e incapace di fare due passaggi di fila. Scazzola è passato dall’essere il mister del miracolo ad essere in discussione. La sensazione è quella di un uomo che ha praticamente esaurito le armi per ridare vita alla squadra…

