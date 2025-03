Rassegna dell’aparago piacentino, tutto pronto per l’edizione 2025: dal 11 aprile riflettori accesi su un’eccellenza del territorio

Al Consorzio dell’Asparago Piacentino sono giorni di lavoro intenso per mettere a punto il programma dell’edizione 2025 della tradizionale rassegna che vedrà questo ortaggio primaverile protagonista sulle tavole e nelle cucine dei ristoranti del Piacentino. Arrivata alla 18esima edizione, la manifestazione che vede la preziosa collaborazione di Confcommercio prenderà il via l’11 aprile per concludersi l’11 maggio con un evento finale in cui l’asparago piacentino sarà il protagonista indiscusso di un concorso culinario che vedrà personaggi famosi, grandi chef e cuochi amatoriali mettere in campo energia e inventiva per trovare una ricetta “all’altezza” di questo ingrediente.

Rassegna dell’aparago piacentino, l’edizione 2025

“Quest’anno torneremo a proporre la rassegna nella sua forma consolidata con il valore aggiunto dato dalla presenza di alcuni personaggi eccellenti ai quali intendiamo dare il compito di trasformarsi per l’occasione in veri e propri ‘ambasciatori’ dell’Asparago Piacentino – spiega Emanuela Cabrini, presidente del Consorzio di tutela -. Prosegue e si consolida inoltre la collaborazione con l’Accademia della Cucina Piacentina, prezioso punto di riferimento e di valorizzazione della memoria e della gastronomia del nostro territorio, e con numerosi ristoranti che credono, come noi, nel valore dei prodotti sani e locali”.

Rassegna dell’aparago piacentino, i menu

I locali aderenti proporranno singole portate o interi menù a tema elaborati con gli asparagi provenienti dai soci del Consorzio di tutela. “Considerata la versatilità dell’asparago – prosegue Cabrini – sarà lasciata a ogni singolo chef la facoltà di utilizzarlo come antipasto, come primo, come secondo o addirittura come ingrediente ‘trasversale’ a tutto il menù, considerando che stiamo parlando di un prodotto che può essere trovare una perfetta collocazione addirittura nei dessert”.

l’evento conclusivo

Quanto all’evento conclusivo della rassegna, il concorso “Asparago d’Argento” è giunto alla sua seconda edizione: “Visto il successo e i riscontri positivi dello scorso anno abbiamo deciso di riproporre la competizione con la stessa formula – spiega Cabrini -. Come nel 2024 è aperto a tutti gli appassionati di cucina che vogliano provare a diventare ‘chef per una sera’ stupendoci con ricette insolite e inaspettate. L’unica regola è l’impiego dell’asparago piacentino nella preparazione del piatto, per il resto lasciamo spazio libero alla fantasia e all’inventiva di ogni partecipante”.

Il concorso

Il concorso vedrà la presenza ai fornelli di cuochi non professionisti che proveranno a convincere una giuria (della quale faranno parte chef e personaggi noti al grande pubblico) della bontà delle rispettive proposte: tutte, ovviamente, a base di questo “top player” del territorio piacentino. Per partecipare al concorso (il vincitore potrà fregiarsi del “Cucchiaio d’Argento” in premio) si deve inviare la propria candidatura all’indirizzo di posta elettronica eventi@studiomood.it oppure telefonare al numero 335-8008442.