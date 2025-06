Referendum 2025, Bussacchini Cgil: “A Piacenza l’astensionismo è il primo partito, sulla cittadinanza c’è chi fa leva sulla paura” – AUDIO

Referendum 2025 e il Quorum non raggiunto, Bussacchini Cgil: “A Piacenza l’astensionismo è il primo partito, sulla cittadinanza c’è chi fa leva sulla paura”. Il Segretario Generale di Cgil Piacenza lo ha commentato l’esito della consultazione di domenica e lunedì che ha portato sul territorio alle urne il 27,84% degli aventi diritto.

Peccato, perché erano temi molto importanti sui quali abbiamo lavorato tantissimo, nei luoghi di lavoro e nei mercati. C’è stato interesse, ma purtroppo non siamo arrivati allo sperato quorum del 50 più 1. In particolare c’è amarezza dal punto di vista di chi rappresentiamo, lavoratrici e lavoratori che potevano avere condizioni migliori di tutela e questo purtroppo non è accaduto.

L’astensionismo si allarga sempre di più

A Piacenza è il primo partito da tempo. Questo è un problema che dovrebbe porre una grande riflessione alla politica e alla società.

Il quesito sulla cittadinanza: una scheda su tre è per il “No”

Ha prevalso comunque il sì, va detto, ma è un altro tema che deve far riflettere. Purtroppo da troppi anni, soprattutto certa politica di destra, ha parlato più alla pancia che alla testa delle persone, facendo leva sulla paura. In realtà quel quesito poneva soltanto un cambio dell’arco temporale da dieci a cinque anni, ma manteneva criteri stringenti, perché stiamo parlando di persone che vivono regolarmente in questo paese, pagano le tasse, mandano i figli in scuola e sono di fatto integrati. Tra l’altro ricordo che la cittadinanza è una concessione, non è una domanda a cui si risponde per forza con il sì.

C’è chi propone di togliere il quorum

Secondo me bisognerebbe ribaltare un po’ lo schema, riportando il valore generale che dovrebbe avere la politica, cioè quello di avvicinare le persone. Faccio un esempio, se il Governo dice di non andare a votare si allontanano le persone dalla democrazia. Sarebbe stato più giusto dire di andare a votare il “No”. Ora il timore è che tenderanno a restringere gli spazi, dicendo che il Referendum costa, che è uno spreco e che è troppo facile usarlo, prendendo il discorso dalla parte sbagliata, secondo me. Bisogna renderlo uno strumento costituzionale più alla portata delle persone, forse anche rivedendo il quorum.

Esito Referendum 2025, Bussacchini Cgil – AUDIO intervista