Zanardi (FdI): “Parco giochi tra il Pubblico Passeggio e viale Patrioti in stato di degrado”

Gloria Zanardi, consigliere comunale Fratelli d’Italia di Piacenza, ha depositato un’interrogazione in merito allo stato in cui versa il parco giochi che si trova in fondo al Pubblico Passeggio, lato via Cavaciuti/viale Patrioti.

Zanardi rileva: “Alcuni cittadini mi hanno segnalato che il parco giochi in questione si trova in uno stato di degrado ed incuria che, oltre a comportare problemi di igiene e decoro, può originare anche problemi di sicurezza per coloro che lo frequentano, specialmente i bambini – prosegue – nel parco giochi in questione si trovano anche dei bagni pubblici sulla cui porta di ingresso è affisso un cartello del Comune di Piacenza con scritto “chiuso per manutenzione”, ciò nonostante la porta in questione è aperta e non vi è alcun accorgimento in grado di limitare realmente l’accesso nei locali con la conseguenza che alcuni ivi si recano per fare ugualmente i loro bisogni o altro con conseguenti criticità a livello di pulizia, cattivi odori ecc e con il rischio che anche i bambini che lo frequentano accidentalmente possano farvi ingresso”.

La consigliera di Fratelli d’Italia evidenzia: “Sicurezza, igiene e decoro devono essere garantiti soprattutto nei luoghi frequentati da persone fragili, quali anziani o bambini; di recente è stata terminata l’opera positiva di riqualificazione dell’altro parco giochi del Pubblico Passeggio ma ciò non può certo essere frenare gli interventi di cura, attenzione e manutenzione delle altre aree verdi della città, sebbene limitrofe”.

Zanardi, dunque, chiede all’amministrazione: “previa verifica della situazione sopra descritta, se intendono intervenire al fine di adottare tutti i necessari accorgimenti al fine di garantire sicurezza, decoro ed igiene nel parco giochi del Pubblico Passeggio vicinanze via Patrioti/via Cavaciuti, inoltre quali sono le tempistiche di realizzazione dei lavori di riqualificazione del predetto campo giochi, con riferimento specificatamente ai bagni pubblici che ivi si trovano”.