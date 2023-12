Ricercato per furto da sei anni, rintracciato in Inghilterra: in carcere 35 rumeno

Era ricercato dalla Squadra Mobile di Piacenza per una condanna definitiva a 5 anni e 2 mesi per una serie di furti in abitazione commessi tra Piacenza e Provincia nel 2017. L’uomo, un cittadino rumeno di 35 anni, è stato rintracciato in Inghilterra. La polizia inglese lo ha tratto in arresto grazie al Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, nell’ambito della cooperazione giudiziaria penale tra Italia e UK.

Oggi è stato estradato in Italia e incarcerato.