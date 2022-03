Rider travolto da un’auto. I fatti sono accaduti ieri sera in piazzale Roma. Il fattorino stava viaggiando in sella alla sua bicicletta per effettuare una consegna quando, per motivi da chiarire, un’auto lo ha travolto. L’impatto è stato molto violento.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che lo hanno condotto all’ospedale di Piacenza: avrebbe riportato lesioni importanti anche se non sarebbe in pericolo di vita. Dei rilievi si sono occupati gli agenti della polizia locale.