Rissa in via Calciati, straniero trovato steso a terra: aveva droga e permesso di soggiorno scaduto

Rissa in via Calciati, nei guai uno straniero trovato a terra. I fatti sono accaduti l’altro giorno. In via Calciati, intorno alle 16, è scoppiata una rissa. Alcuni passanti, comprensibilmente allarmati, hanno chiamato le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri ma i riottosi si erano già dati alla fuga. I testimoni della violenza hanno fornito indicazioni ai militari i quali, in effetti, poco distante, hanno trovato un uomo straniero sdraiato a terra.

Lo hanno bloccato e identificato. Il suo permesso di soggiorno è risultato scaduto da oltre un anno, mentre con sé aveva alcuni grammi di hashish. La sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti.