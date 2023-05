Franco Albertini batte l’astensionismo e resta sindaco di Alta Valtidone: “Ora salute, sociale e infrastrutture” – AUDIO

Correva da solo, ma non per questo non aveva rivali. Anzi, di rivale ne aveva uno ed estremamente insidioso: l’astensionismo. Già perché in un comune piccolo come quello di Alta Val Tidone può capitare che si presenti un solo candidato sindaco. Ma se non si raggiunge il quorum il comune viene commissariato. E’ l’anomala campagna elettorale che si è trovato a vivere Franco Albertini, sindaco uscente che si appresta ora a vivere un nuovo mandato. Già perché il quorum si è raggiunto eccome: è andato a votare infatti il 65,25% degli aventi diritto.

“In un momento in cui anche a livello nazionale si registra un calo generale dell’affluenza, avere una lista unica non era semplice. Avevamo un avversario invisibile. Vedere questa affluenza è una grande soddisfazione”.