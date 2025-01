Rugby – Il Petrarca Padova non fa sconti ai Lyons e si impone per 7-42

I Lyons concludono il proprio cammino in Coppa Italia con una sconfitta al cospetto del Petrarca campione d’Italia, sceso a Piacenza in formazione tipo per conquistare il primo posto nel girone e il fattore campo in semifinale. Missione compiuta per gli ospiti, che chiudono la pratica nel primo tempo e gestiscono nella ripresa, al cospetto di una squadra bianconera giovane e volenterosa che ha opposto una buona resistenza.

La cronaca

Un paio di errori in avvio costringono i Lyons a difendersi, e il Petrarca trova il varco giusto al 7’ con il seconda linea Ghigo, che si invola in meta senza essere toccato dalla difesa. Il Petrarca recupera velocemente il pallone e si porta in attacco, e dopo qualche minuto di pressione arriva a marcare con un tuffo alla bandierina di Lyle la seconda meta dell’incontro. Piove sul bagnato per i Lyons, che si ritrovano in inferiorità numerica per il cartellino giallo mostrato a Capitan Via al minuto 17’, a cui segue l’immediata marcatura di Coppo all’ala.

Al 20’ il Petrarca dilaga conquistando il punto di bonus offensivo, firmato dalla quarta meta di Trotta dopo un’azione travolgente. Nonostante l’inferiorità numerica i Lyons rialzano la testa, segnando con Nakov alla bandierina la propria prima meta dell’incontro. Una grande soddisfazione per il giovane trequarti cresciuto nel vivaio Lyons che segna rompendo il placcaggio dell’ex azzurro Minozzi. Dopo un’altra sortita offensiva dei Lyons senza effetto, il Petrarca torna a marcare al 33’ con Alessandro Minozzi, che finalizza un’azione condotta bene dagli avanti petrarchini.

Secondo tempo

Nella ripresa la partita si fa decisamente più equilibrata, con i cambi Lyons che danno nuova linfa all’azione bianconera e un Petrarca meno efficace in attacco. L’unico sussulto del secondo tempo è la meta firmata da Lyle al 55’, che verrà premiato come Player of the Match dell’incontro grazie alle sue due mete e il 6 su 6 dalla piazzola. Nel finale i Lyons vanno vicini a marcare la seconda meta, ma la difesa degli ospiti riesce a opporsi efficacemente lasciando a una sola marcatura i bianconeri.

Prossimo impegno

I Lyons torneranno in campo domenica 19 gennaio a Roma, per la sfida alla Lazio decisiva per la salvezza. Con una vittoria gli uomini di Urdaneta e Paoletti potranno distanziare in classifica i biancocelesti all’ultimo posto.

Sitav Rugby Lyons v Petrarca Rugby Padova 7-42 (7-35)

Marcatori: p.t. 7’ m Ghigo tr Lyle (0-7), 12’ m Lyle tr Lyle (0-14), 17’ m Coppo tr Lyle (0-21), 20’ m Trotta tr Lyle (0-28), 24’ m Nakov tr Russo (7-28), 32’ m Minozzi A. tr Lyle (7-35) s.t. 55’ m Lyle tr Lyle (7-42)

Sitav Rugby Lyons: Pasini (59’ Belforti); Via G. (cap), De Klerk, Gaetano, Nakov; Russo (64’ Steenkamp), Dabalà (47’ Viti); Moretto, Beletti, Perazzoli (45’ Bellucci); Cemicetti, Bottacci (61; Ruiz); Carones, Maggiore (61’ Bolzoni), Acosta (50’ Bona). All. Urdaneta

Petrarca Rugby Padova: Lyle (58’ Scagnolari); Coppo, De Masi, Destro (59’ Benvenuti), Minozzi M.; Donato, Jimenez; Trotta (cap) (63’ Michieletto), Romanini, Minozzi A (56’ Telandro); Ghigo, Marchetti; D’Amico (45’ Alongi), Montilla (58’ Guerra), Bizzotto (45’ De Sarro). All. Jimenez

Calciatori: Russo 1/1 (Sitav Rugby Lyons), Lyle 6/6 (Petrarca Rugby Padova)

Punti conquistati in classifica: Sitav Rugby Lyons 0; Petrarca Rugby Padova 5

Player of the Match: Scott Lyle (Petrarca Rugby Padova)