Rugby – Lyons sconfitti a Parabiago in Coppa Italia 31-12

Sconfitta netta per la Sitav Rugby Lyons a Parabiago nella seconda gara di Coppa Italia,in cui i Leoni non riescono a recuperare un brutto avvio e vengono battuti dai rossoblù padroni di casa per 31-12. 

Una battuta d’arresto che deve servire ai Leoni come sprono in vista dell’inizio del campionato, che vedrà i bianconeri contrapposti ai Campioni d’Italia del Rovigo domenica prossima al Battaglini. Dopo una serie di prove positive una giornata storta può capitare, ora non resta che rialzare la testa e tenere la concentrazione e la proattività.  

Rugby Parabiago vs Rugby Lyons 31-12 (21-12)

Marcatori:  2’ m. Ceciliani tr. Silva Soria (7-0), 16’ m. Zanotti tr. Silva Soria (14-0), 21’ m. Bance tr. Matenga (14-7), 28’ m. Cocca tr. Silva Soria (21-7), 37’ m. Bottacci (21-12) st: 42’ cp. Silva Soria (24-12) 81’ m. Ceciliani tr. Silva Soria (31-12)

Rugby Parabiago: Sanchez (62’ Grassi), Cocca, Paz (57’ Svida), Hala (41’ Sala), Moioli, Silva Soria, Zanotti, Nadali (57’ Zoccali), Invernizzi (79’ Trombetta), Messori, Salvetti, Bertoni (48’ Caila), Antonini (79’ Divis), Ceciliani, Moscioni (52’ Castellano). All. Porrino

Rugby Lyons: Via G. (58’ Solari), Franzoso, Calosso, Conti (58’ Camero), Pasini (63’ Seminari), Matenga W., Via A. (6’ Colombo), Moretto, Bance, Baas (41’ Perazzoli), Bottacci (65’ Salerno), Cisse, Horgan (51’ Moretti), Scatigna (65’ Borghi), Libero (57’ Horgan). All. Matenga B. 

Calciatori: Silva Soria 5/5 (Rugby Parabiago), Matenga (Rugby Lyons) 1/2

Punti classifica : Rugby Parabiago 5  Lyons Rugby  0  

Player of the Match:  Invernizzi Simone (2008) (Rugby Parabiago) 

