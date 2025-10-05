Atletica – Piacenza, il Settore Giovanile Vola tra Tricolori e Regionali

Un finale di stagione entusiasmante per l’Atletica Piacenza, che raccoglie risultati di prestigio ai massimi livelli nazionali e regionali. L’attenzione è stata tutta per i Campionati Italiani Individuali e per Regioni Cadetti/e andati in scena a Viareggio (LU) sabato 4 e domenica 5 ottobre, dove i due Cadetti biancorossi, Nicolò Losi e Valentino Palpi, hanno avuto l’onore di vestire la maglia della rappresentativa regionale Emilia-Romagna.

Cadetti in Gara a Viareggio

L’esperienza tricolore ha regalato grandi soddisfazioni a Nicolò Losi (allenato da Lorenzo Perazzoli), che si è distinto nella gara dei 100 metri ostacoli. Nicolò è riuscito a conquistare un posto nella prestigiosa Finale B grazie a una batteria corsa in 14′′14. In finale, l’atleta piacentino si è superato chiudendo con il suo nuovo record personale di 14′′05, un tempo che gli è valso un eccellente sesto posto a livello nazionale.

Meno fortunata, invece, la prova di Valentino Palpi nel salto triplo. A causa di un persistente mal di schiena che ne ha compromesso la preparazione nelle settimane cruciali, Valentino non è riuscito a esprimersi al meglio, chiudendo la sua gara con la misura di 11,39m, lontano dal suo primato personale. Nonostante l’amarezza per non aver avuto l’occasione di esprimersi al meglio, la sola partecipazione ai Campionati Italiani resta un traguardo di altissimo valore.

I Ragazzi Brillano ai Campionati Regionali di Bologna

Una settimana prima, l’Atletica Piacenza aveva già esultato per le eccezionali prestazioni dei suoi atleti della categoria Ragazzi ai Campionati Regionali svoltisi a Bologna il 27 e 28 settembre. Il gruppo, seguito dai tecnici Fornasari e Pedretti, ha dato prova di grande talento e preparazione, inanellando una serie di primati personali.

Assoluto protagonista è stato Milo Perotti, capace di mettere al collo una medaglia d’oro e una di bronzo. L’oro è arrivato nel salto in alto con un fantastico record personale di 1,60m, mentre il bronzo è stato conquistato nei 60 metri ostacoli con l’ennesimo personale di 9′′37.

Ottime anche le performance di Leonardo Sverzellati, che ha sfiorato il podio nel salto in lungo chiudendo al quarto posto con il record personale di 4,62m. Leonardo si è poi classificato quinto nei 60 metri ostacoli, abbassando il suo personale a 9′′51.

Da segnalare, infine, l’ottima sesta posizione raggiunta da Pietro Lepri nel lancio del vortex con un lancio di 44,23m.

Questi risultati confermano il grande lavoro svolto dall’Atletica Piacenza nel settore giovanile e proiettano i giovani atleti con fiducia verso le sfide future.

