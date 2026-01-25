La corte del sultano Mehmed IV, presentazione del volume il 26 gennaio al PalabancaEventi

“La corte del sultano Mehmed IV (1642-93) vista da un contemporaneo”, questo il titolo del volume di Luca Paveri Fontana (Archivio Paveri Fontana, pubblicazione n. 14, 2025) che verrà presentato lunedì 26 gennaio, alle 18, al PalabancaEventi di via Mazzini (Sala Panini), dall’autore in dialogo con il giornalista Emanuele Galba.
Il marchese Paveri Fontana guida il lettore in un viaggio nel tempo con ritorno al Seicento e ai segreti dell’Impero Ottomano, complice il ritrovamento nella biblioteca di Villa Caramello di un antico libro che riporta il racconto del viaggiatore Cornelio Magni che partì nel 1671 diretto a Smirne. Un racconto articolato in sette lettere che il Magni mandò ognuna a diversi destinatari. Il volume si occupa della sesta missiva (143 pagine), inviata al “Signor Marchese Alfonso Paveri Fontana, Gentiluomo di Camera del Serenissimo di Parma e Piacenza”, dove viene descritta la corte del sultano Mehmed IV.
Ingresso libero con prenotazione (prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; 0523 542441; telefonare nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, 9-13 / 15-17).