Rugby, Top10 – I Lyons ospitano Rovigo nella prima gara del 2023 a Piacenza

Sitav Rugby Lyons torna a giocare tra le mura amiche del Beltrametti, dove attende i Bersaglieri del Rugby Rovigo. I Lyons devono assolutamente raccogliere punti e dare una svolta dopo la brutta sconfitta di domenica scorsa a Colorno, e l’avversario è di quelli prestigiosi. Il Rovigo è sinonimo di Rugby Italiano, e tutti sognano di prenderne lo scalpo. L’impresa è riuscita ai bianconeri nelle ultime due stagioni, in cui i Bersaglieri sono usciti sconfitti dal Beltrametti.

Un buon auspicio a cui appigliarsi per i bianconeri, che attraversano un momento difficile, certificato dalla sconfitta a 0 di Colorno. Un raggio di sole nella settimana dei Lyons è arrivato dalla convocazione di Andrea Cuoghi in Nazionale A: il giovane talento bianconero farà parte della selezione azzurra che sfiderà la Romania domenica 21 gennaio a Viadana.

“Non mi aspettavo la chiamata e ho provato sicuramente tanta gioia e emozione, non vedo l’ora di iniziare il raduno con il gruppo e lo staff per preparare al meglio la partita che ci aspetta. Devo ringraziare i Lyons per la fiducia che mi è stata data quest’anno, potendomi giocare le mie carte nel massimo campionato italiano.”

“Mi aspetto una partita molto fisica, che si deciderà sulle fasi statiche. Nella gara di andata siamo riusciti a contrastarli solo nel primo tempo, dove eravamo ancora in partita. Questa domenica dovremo mantenere alta la pressione per tutti gli 80 minuti, e il fatto di giocare in casa aiuterà molto. In settimana ci siamo focalizzati molto sul nostro gioco, dovremmo essere più ordinati per riuscire a esprimere al meglio il nostro sistema senza troppo frenesia e curando i piccoli dettagli. Sicuramente dovremmo essere anche più disciplinati cercando di minimizzare il numero di falli per concedere meno opportunità all’avversario.”