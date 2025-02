Sanremo 2025 al via, Marco Rancati: “Un presente musicale non esaltante, troppi artisti improvvisati e testi con frasi gratuite” – AUDIO

Sanremo 2025 al via, Marco Rancati: “Un presente musicale non esaltante, troppi artisti improvvisati e testi con frasi gratuite”. Lo ha detto l’artista piacentino, che recentemente ha partecipato con successo al programma televisivo The Voice Senior e nel 1985 fu nel cast delle nuove proposte del Festival di Sanremo, commentando la 75esima edizione della kermesse musicale più nota in Italia.

Del mio Sanremo del 1985 – commenta Rancati – ricordo poco, perché ero in un momento particolare della mia vita. Mi sono rimaste in mente alcune canzoni e l’aver chiesto l’autografo ai Duran Duran per mia nipote.

Lo segui sempre il Festival

Sì, ma solo le prime serate, poi è troppo lungo e mi stanca. Cinque serate sono veramente troppe, una volta erano tre e lo seguivo di più. Sono meno interessato rispetto al passato.

Carlo Conti ha scelto un cast eterogeneo

Ci sono troppi artisti, come dire… finti, non mi piace l’uso dell’autotune, forse per questo penso che non mi entusiasmerà questa edizione.

C’è molta discussione sui testi

I testi provocatori ci sono sempre stati, ma negli anni 70 c’erano i vari Rolling Stones e Lou Reed, quindi qualcosa di più consistente a livello musicale e artistico. Invece oggi sbattono lì anche delle frasi che sembrano quasi gratuite, però poi , nonostante le contestazioni, li ritrovi nelle cose più importanti. Io non capisco bene, anzi lo capisco, ma è un gioco che non mi piace. Una volta c’erano artisti, mentre oggi c’è anche molta gente improvvisata.

Come uscirne?

Probabilmente è un periodo che dobbiamo passare, dobbiamo restare anche in questa cosa perché fa parte di un percorso che poi finirà.

Sanremo 2025 al via, Marco Rancati: AUDIO intervista