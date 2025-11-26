Scherma – Il ritorno di Andrea Bossalini (Circolo “Pettorelli”): è di bronzo dopo 38 giorni dal grave infortunio

Una tre giorni a Roma ricca di soddisfazioni. Può gioire il Circolo “Pettorelli” dopo il week end capitolino con le prove nazionali Cadetti, Giovani e Assoluti dove gli atleti erano seguiti da Alessandro Bossalini, Francesco Monaco e Albert Tena.

Nei Cadetti (Under 17), brilla il bronzo nel torneo di spada maschile centrato da Andrea Bossalini, tornato a 38 giorni dal brutto infortunio patito nella gara internazionale di Napoli, quando la lama dell’avversario si era conficcata nella zona inguinale. Pur non essendo ancora al meglio della condizione fisica, “Bossalini junior” ha saputo sopperire con forza mentale, crescendo man mano nel torneo, arrivando a conquistare il secondo bronzo dopo quello di Napoli in questo avvio di stagione.

Purtroppo per il circolo piacentino, nei sedicesimi di finale c’è stato il derby di sala tra Bossalini e Valentino Monaco, che in precedenza aveva chiuso i gironi senza macchie e sembrava destinato al pari dell’amico a un torneo brillante, chiudendo invece ventunesimo. In campo femminile, in pedana Emma Gagliardi, al suo primo “pass” nazionale della carriera.

I due portacolori (Valentino è numero 1 del ranking nazionale Cadetti, Andrea il 2) hanno brillato anche nella categoria superiore, i Giovani (Under 20), con Bossalini arrivato ventottesimo, mentre Monaco ha chiuso trentottesimo. Semaforo rosso nei 64esimi di finale, invece, per Irene Cecchet nel tabellone femminile.

Infine, il torneo Assoluti, con Tommaso Bonelli e Valentino Monaco piazzatinei primi 64, mentre Andrea Bossalini e Irene Cecchet si sono fermati al primo turno dell’eliminazione diretta.

