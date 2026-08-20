Scherma – Sei nazioni rappresentate a Ferriere nel Pettorelli Fencing Camp

Spagna, Germania, Inghillterra, Svizzera, Argentina e Italia. Anche quest’anno riveste una dimensione internazionale il “Pettorelli Fencing Camp”, la settimana di allenamenti in corso di svolgimento a Ferriere e promossa dall’omonimo Circolo schermistico di Piacenza. Da lunedì scorso fino a sabato, 75 atleti si allenano tra parte fisica, tecnica, tattica e vari approfondimenti con uno staff di primissimo livello.

A colorare d’azzurro il camp piacentino ci pensano i tecnici Alfredo Rota (vice commissario tecnico spada Assoluti) e Giacomo Falcini (referente spada nazionale Under 23 femminile); tra gli atleti di spicco, figurano Dario Remondini (finale a otto negli scorsi Assoluti di spada) ed Eleonora De Marchi, vincitrice di vari titoli tra Italia ed estero. Fino a martedì, inoltre, si è allenata sulle montagne piacentine la bergamasca Roberta Marzani, pronta a partire per i Giochi del Mediterraneo a Taranto rappresentando l’Italia.

Saldo l’asse Italia-Spagna, con la presenza di Vicente Safont, presidente della Federacion de esgrima de la Comunidad valenciana e con una rappresentanza schermistica della sala di Valencia guidata dai maestri Juan e Vicente Safont, storicamente molto legata al “Pettorelli” e ad Alessandro Bossalini. Martedì mattina come da tradizione a far visita è stata anche la sindaca di Ferriere Carlotta Oppizzi, che ha ricevuto la maglia ufficiale del camp dalle mani del presidente del Pettorelli Alessandro Bossalini.

Le parole del presidente del “Pettorelli” Alessandro Bossalini

“Ringrazio il presidente del Ferriere Sport Camp Andrea Casazza per la disponibilità sua e di tutto lo staff per metterci nelle migliori condizioni possibili di allenamento in altura. Siamo sempre più legati a questo territorio e a questa bellissima realtà che è Ferriere. Inoltre, ringrazio anche lo staff del nostro camp che si sta impegnando per realizzare qualcosa di importante, non solo a livello tecnico e atletico: i ragazzi stanno crescendo a 360 gradi. La cosa più bella è vedersi allenare schermidori di sei nazioni diverse uniti dall’amore per questo sport”.

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