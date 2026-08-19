Serie B – Assigeco Piacenza, cinque giovani aggregati per la fase di preparazione: Deng, Olivieri, Cattivelli, Reginelli e Spagnolo

Dopo aver ufficialmente inaugurato la propria stagione con il raduno e le prime sgambate, tra sessioni di atletica e allenamenti con la palla, l’UCC Assigeco Piacenza è felice di comunicare che per la fase di preparazione al gruppo squadra sono aggregati cinque atleti del settore giovanile biancorossoblu: Simon Deng Daniel Matuet, Stefano Olivieri, Gabriele Cattivelli, Pietro Reginelli e Dario Spagnolo.

Simon Deng Daniel Matuet, pivot sudsudanese di 205 cm classe 2008, nasce e cresce a Buthokrou, prima di approdare nel febbraio 2025 in Italia grazie alla chiamata dell’Assigeco. Vincitore della gara delle schiacciate della terza edizione del Memorial Andrea Rosa, nella scorsa stagione si è diviso tra l’Under 19 biancorossoblu, con cui ha conquistato l’accesso alle Finali Nazionali Gold di Piazza Armerina, chiuse al sesto posto, e la Divisione Regionale 1 con la società satellite Robur et Fides, festeggiando la promozione in Serie C. Simon rappresenta un profilo di prospettiva sul quale il club ha deciso di investire, proseguendo nel percorso di valorizzazione dei giovani talenti.

Stefano Olivieri, play/guardia fidentino di 179 cm classe 2008, muove i primi passi nelle fila dell’ABF Fidenza per poi proseguire il proprio percorso alla Fulgor Fidenza, dove rimane fino al 2021. Successivamente si trasferisce in Spagna insieme alla famiglia, continuando a coltivare la propria passione per la pallacanestro a Valencia, elevandosi protagonista nelle ultime due stagioni nel settore giovanile del CB L’Horta Godella.

Gabriele Cattivelli, play/guardia piacentino di 186 cm classe 2007, cresce cestisticamente nelle fila dell’Olimpia Milano, vincendo nella stagione 2021/2022 lo Scudetto Under 15 Eccellenza, ciliegina sulla torta di una stagione complessiva da trentasei vittorie e nessuna sconfitta. L’anno seguente si trasferisce alla Vanoli Cremona, prima di vestire la maglia del Derthona Basket, dove raggiunge le Finali Nazionali della categoria Under 17 Eccellenza. Nella stagione 2024/2025 vive un’esperienza in Canada all’Oakwood Collegiate Institute di Toronto, mentre la scorsa estate è rientrato in Italia militando nelle fila biancorossoblu, dividendosi anche nel suo caso tra il gruppo Under 19, portando in dote 10.0 punti di media a partita, e quello di Divisione Regionale 1 con la maglia della Robur et Fides, ma soprattutto allenandosi quotidianamente con la prima squadra, con la quale ha trovato l’esordio e i primi punti nel campionato di Serie B Nazionale.

Pietro Reginelli, guardia pavese di 186 cm classe 2008, inizia il proprio cestistico a Landriano prima di essere notato dal Basket Lodi, società dove rimane per il biennio 2022-2024. Il successivo approdo all’Assigeco gli permette di mettersi immediatamente in evidenza per dinamismo e attitudine difensiva, qualità che gli sono valse anche alcune convocazioni con la prima squadra. Protagonista della positiva stagione dell’Under 19, ha contribuito alla conquista delle Finali Nazionali Gold di Piazza Armerina, chiudendo la manifestazione con 9.7 punti di media.

Dario Spagnolo, pivot di 201 cm classe 2009, è nato a Cascina (Pisa) e cresciuto cestisticamente nelle fila dell’ASD Juve Pontedera. Arrivato in Assigeco nella stagione 2024/2025, fin da subito si è diviso tra il gruppo Under 17 Eccellenza e quello Under 19. Nell’ultima stagione, con l’Under 17 ha sfiorato l’accesso alle Finali Nazionali, mettendo in mostra importanti margini di crescita e interessanti qualità fisiche e tecniche, soprattutto nel gioco vicino a canestro.

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