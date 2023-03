Scontro tra un’auto e una moto, un ferito. I fatti sono accaduti questa mattina in via Morigi. Un uomo stava viaggiando in sella alla propria moto quando, all’incrocio con via Castagna, si è schiantato per motivi da chiarire con una vettura. Il motociclista è finito a terra in seguito all’impatto, riportando ferite non gravi: i soccorsi lo hanno condotto al pronto soccorso. Sul posto la polizia locale per i rilievi del caso.